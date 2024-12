Das erwartete Wetter in Cala Millor am 21. Dezember 2024 wird aller Voraussicht nach von bedecktem Himmel geprägt sein. Trotz des Mangels an Sonnenschein wird die Küstenstadt jedoch weitgehend trocken bleiben, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt. Die Temperaturen bleiben während des Tages relativ konstant, mit einem deutlichen Rückgang in der Nacht.

Temperaturausblick Die minimal vorhergesagte Temperatur für den Tag liegt bei 10.01°C, während der Höhepunkt bei einer maximalen Temperatur von 13.58°C liegt. Am Morgen wird es mit 11.41°C relativ mild sein, wobei die Temperatur am Tag auf 13.03°C ansteigt. Am Nachmittag nimmt die Temperatur leicht ab und sinkt auf 11.37°C, bevor sie in der Nacht auf die erwarteten niedrigsten 10.01°C fällt. Gefühlte Temperaturen Das Gefühl unserer Haut bei den angegebenen Temperaturen wird jedoch leicht abweichen. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 10.28°C erleben. Tagsüber dürfen wir uns auf eine Wärme von 11.85°C freuen, bevor das am Nachmittag auf 10.26°C absinkt. Zu guter Letzt, bereiten Sie sich auf einen kühlen Abend mit einer gefühlten Temperatur von lediglich 9°C vor. Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind Zum Abschluss noch einige Worte zur allgemeinen Wetterlage. Der atmosphärische Druck wird sich bei 1029 hPa stabilisieren und die Luftfeuchtigkeit wird sich auf einem Niveau von 56% bewegen: perfekte Werte für einen Spaziergang! Der Wind wird mit 6.58m/s wehen und aus 104° kommen, mit möglichen Böen bis zu 7.77m/s. Im Großen und Ganzen bleibt der Himmel mit einer Wolkendecke von 85% weiterhin bewölkt. Wir hoffen, dass Sie trotz des grauen Wetters einen schönen Tag in Cala Millor haben werden. Bleiben Sie warm und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf unserer wunderschönen Insel Mallorca!