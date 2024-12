Wenn wir uns das Wetter für Sóller in Mallorca am 28. Dezember 2024 ansehen, erwartet uns ein Tag mit klarem Himmel und kühlen Temperaturen. Es ist der perfekte Tag, um Sóller in seiner winterlichen Ruhe zu genießen oder die wunderbare mallorquinische Natur zu erkunden, natürlich stets warm eingepackt.

Temperaturschwankungen durch den Tag Die minimalen und maximalen Temperaturen für den Tag liegen zwischen 8.05°C und 13.95°C. Der Tag beginnt kühl mit 8.09°C am Morgen, steigt auf 13.47°C tagsüber und kühlt wieder auf 9.7°C am Nachmittag ab. Die Nachttemperaturen bleiben mit 8.76°C stabil. Gefühlte Temperatur durch den Tag Neben den gemessenen Temperaturen ist die gefühlte Temperatur ebenfalls ein wichtiger Faktor für das Wettererlebnis. Am 28. Dezember liegt die gefühlte Temperatur morgens bei 8.09°C, steigt auf 12.6°C mittags (also etwas kühler als die tatsächliche Temperatur) und fällt dann auf 9.7°C am Nachmittag zurück. Die gefühlte Nachttemperatur liegt ebenfalls bei 8.76°C. Eine ähnliche Diskrepanz zur tatsächlichen Temperatur ist nicht vorhanden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Aber das Wetter besteht nicht nur aus Temperatur und Himmelzustand. Weitere wichtige Indikatoren sind der Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind. Für den 28. Dezember erwarten wir einen Atmosphärendruck von 1030 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent. Es weht ein milder Wind mit einer Geschwindigkeit von 1.82m/s aus der Richtung 293º. Gelegentlich können Böen mit bis zu 1.6m/s auftreten. Trotz des klaren Himmels bleibt die Wolkendecke bei 0% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, so dass uns ein klarer und trockener Wintertag bevorsteht.