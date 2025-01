Willkommen zu unserer Wettervorhersage für Cala Millor am 2. Januar 2025. Heute erwarten wir einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen, die für eine entspannende Zeit am Strand oder für einen gemütlichen Spaziergang durch die Stadt perfekt sind. Mit minimalen Temperaturen rund um 10,95ºC und einem Maximum von 14,74ºC ist es der perfekte Tag, um die Schönheit von Cala Millor zu genießen.

Detailierte Analyse der Temperaturen

Heute Morgen beginnen wir mit 11,63ºC, um den Tag zu begrüßen. Im Laufe des Tages erwarten wir einen leichten Anstieg auf 13,93ºC, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf 12,84ºC sinken. Die Nacht bringt uns schließlich kühle Temperaturen von circa 10,95ºC. Kleiden Sie sich angemessen und bereiten Sie sich auf alle Wetterbedingungen vor.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Wie wir alle wissen, können die tatsächlichen Temperaturen oft täuschen. Heute Morgen werden Sie das Gefühl haben, es sei etwa 11,09ºC , während das Thermometer 11,63ºC zeigt. Am Tage fühlt es sich etwa wie 13,36ºC an und der Nachmittag bringt ein gefühltes Temperaturniveau von 12,22ºC. Der Abend endet mit einer gefühlten Temperatur von etwa 10,27ºC. Belüften Sie Ihr Zuhause richtig und denken Sie daran, genug Wasser zu trinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf der technischen Seite erwarten wir einen Atmosphärendruck von 1026 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 76%. Der Wind ist ziemlich ruhig und weht mit einer Geschwindigkeit von 1,94 m/s in Richtung 262º und kann in Böen bis zu 2,25 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 0% und die Wahrscheinlichkeit eines Regenschauers ist gleich null, was für einen klareren Himmel sorgt. Genießen Sie Ihren Tag in Cala Millor!