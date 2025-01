Ein neues Jahr bricht in Cala Millor an und bringt frische Brisen und Wolken am Horizont mit sich. Der 5. Januar 2025 auf Mallorca verheißt einen überwiegend bewölkten Tag, ideal für diejenigen, die die kälteren Wintermonate und die sanfte Brise des Mittelmeers genießen möchten. Mit Temperaturen, die weit vom sengenden Sommer entfernt sind, bietet der Tag die perfekte kulinarische Kulisse, um bei einer Tasse dampfender Schokolade oder einem herzhaften mallorquinischen Eintopf in ein einheimisches Café einzukehren.

Thermometer zeigt milde Temperaturen An diesem Tag bleibt das Quecksilber in unserem Thermometer relativ stabil mit einer minimalen Temperatur von 12.39ºC und einer maximalen von 15.87ºC. Am frühen Morgen erwarten wir genau 12.71ºC, während die Sonne mit 15.76ºC ihren Höhepunkt erreicht. Am Nachmittag und in der Nacht nimmt die Temperatur leicht ab und bleibt bei 14.4ºC bzw. 14.44ºC konstant. Gefühlt bleibt es cool Obwohl die tatsächlichen Temperaturen moderat ausfallen, sollte man sich warm anziehen. Die gefühlte Temperatur morgens wird bei 12.23ºC liegen, tagsüber steigt sie auf 15.01ºC und am Nachmittag und in der Nacht sinkt sie auf 14.17ºC bzw. 14ºC. Ein guter Zeitpunkt, um die Wintergarderobe auszupacken und sich in wärmende Schals und Mützen zu kuscheln. Atmosphärische Bedingungen und Windgeschwindigkeiten Die Atmosphäre bleibt bei einem Druck von 1016 hPa stabil, und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 62%. Einen lebhaften Touch erhält der Tag durch den Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 8.88m/s aus Richtung 226° weht. Böen können jedoch bis zu 15.58m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt bei 96% praktisch vollständig und lässt damit kein Anzeichen für einen potentiellen Regenschauer erkennen. Schließen Sie also die Augen, atmen Sie die salzige Meeresluft ein und lassen Sie sich vom Rauschen der Wellen und dem Flüstern des Winterwindes beruhigen. Cala Millor begrüßt Sie zu einem weiteren Tag unter seinem bewölkten Himmel.