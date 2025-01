Willkommen bei unserer Wettervorhersage für Port d'Andratx auf der idyllischen Insel Mallorca. Der renommierte Wetterdienst vermeldet für den 9. Januar 2025 eine meist bewölkte Wolkendecke und milde Temperaturen. Die Magie der balearischen Winterwetterlandschaft spiegelt sich in der malerischen Hafenstadt Port d'Andratx wider und wartet auf die Genießer des milden mediterranen Klimas. Jetzt werfen wir einen genaueren Blick auf das erwartete Wettergeschehen.

Temperaturen

Die thermischen Bedingungen für diesen Tag in Port d'Andratx halten sich in einem recht angenehmen Bereich. Es wird eine Mindesttemperatur von 15,67°C und eine Höchsttemperatur von 16,91°C erwartet. Der Morgen startet mit 16,33°C, während die Temperatur am Mittag auf 16,23°C fällt und am Nachmittag auf 15,67°C abkühlt. Die Nacht bringt dann eine milde Temperatur von 15,94°C.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, auch bekannt als die "gefühlte Temperatur", variiert ebenfalls im Verlauf des Tages. Morgens liegt das thermische Gefühl bei komfortablen 15,98°C. Am Tag beträgt es 15,84°C, am Nachmittag sinkt es auf 15,3°C und in den Abendstunden steigt es wieder leicht auf 15,55°C. Es bleibt also durchweg erfrischend und angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck für den Tag liegt bei 1020 hPa. Ein normaler Wert, der für stabile Wetterbedingungen steht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Der Wind spielt eine größere Rolle, bläst aus Richtung 271º und erreicht eine Geschwindigkeit von 12,41 m/s, mit Böen bis zu 18,48 m/s. Die Wolkendecke beträgt 47%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0% - somit bleibt uns ein trockener Tag auf unserer wunderschönen Insel erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Winter auf Mallorca sich auch in Port d'Andratx von seiner milden und gastfreundlichen Seite zeigt. Der Tag hält also angenehme Temperaturen, moderate Windbedingungen und geringe Niederschlagsrisiken bereit. Genießen Sie den Tag!