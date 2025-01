Inmitten der mediterranen Pracht Mallorcas erwartet Port d'Andratx ein mäßig bewölkt Wetter. Die thermischen Bedingungen versprechen einen angenehmen Tag für die Bewohner und Besucher. Mit einer Maximaltemperatur von 12,76ºC und einer Minimaltemperatur von 9,91ºC scheint der Tag perfekt zu sein, um das pittoreske Fischerdorf zu erkunden oder eine Tasse guten spanischen Kaffee in einem der charmanten Cafés am Meer zu genießen.

Temperaturen von Sonnenaufgang bis Mitternacht

Der Morgen in Port d'Andratx begrüßt Sie mit erwarteten 10,75ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 12.46ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 10.89ºC absinkt. Für die Nachtschwärmer unter uns kühlt es sich auf 9.91ºC ab. Trotz des kühleren Wetters ist es immer noch angenehm genug für einen nächtlichen Spaziergang am Hafen.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Die gefühlten Temperaturen in Port d'Andratx folgen einem ähnlichen Muster. Morgens fühlt es sich bei 9.58ºC frisch an. Tagsüber steigt das thermische Gefühl auf 11.12ºC und sinkt am Nachmittag auf 9.73ºC. Nach Sonnenuntergang fühlt sich das Wetter mit 7.93ºC etwas kälter an, aber immer noch durchaus angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Port d'Andratx

Der atmosphärische Druck liegt bei 1029 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 52%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 11.3m/s aus einer Richtung von 15º blasen, mit Böen bis zu 13.56m/s. Trotz des mäßig bewölkten Himmels beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0%, was den Tag angenehm und trocken macht.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass Port d'Andratx ein mäßig bewölkter, aber angenehmer Tag bevorsteht. Die komfortablen Temperaturen und die niedrige Regenwahrscheinlichkeit machen ihn zu einem perfekten Tag, um die schöne Hafenstadt zu erkunden. Bleiben Sie dran für mehr aktuelle Wetterberichte und haben Sie einen schönen Tag!