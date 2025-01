Der heutige Tag in der malerischen Ortschaft Cala Rajada bringt mäßig bewölktes Wetter. Die Tagesform des Wetters zeigt sich unter einer Wolkendecke von beachtlichen 85%, jedoch mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0. Ein Blick in den Himmel bietet also, ungeachtet der Jahreszeit, ein beeindruckendes Schauspiel wolkenverhangener Dramatik, das jedoch keinen Niederschlag erwarten lässt. Von eitel Sonnenschein können wir allerdings nicht sprechen.

Temperaturen

Was die Temperaturen betrifft, so zeigt sich das Thermometer relativ stabil. Mit minimalenTemperaturen von 10,28°C und maximalen Werten von 11,86°C, stehen wir vor einem eher milden winterlichen Tag. Der Morgen begrüßt uns mit erwarteten 11,18°C, während am Nachmittag die Temperaturen auf 11,06°C sinken und schließlich in der Nacht auf 10,39°C abkühlen.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl variiert leicht von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens fühlt es sich etwas kälter an, mit 9,92°C, mittags erwarten uns 10,51°C, nachmittags 9,84°C und schließlich in der Nacht leichte 9,18°C. Trotz bewölktem Himmel bleibt es also angenehm mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige atmosphärische Druck in Cala Rajada beläuft sich auf 1028 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 54%. Ein Hauch von Frische liegt also in der Luft. Außerdem ist mit Windgeschwindigkeiten von 13,08 m/s zu rechnen, aus einer Richtung von 27°, mit möglichen Böen von bis zu 14,96 m/s. Ein stetiges Lüftchen weht also über die Küste und trägt zur allgemeinen Atmosphäre dieses Wintertages bei.