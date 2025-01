Herzlich willkommen zu Ihrer Wettervorschau für Palma de Mallorca am 17. Januar 2025. Die Stadt erwartet mäßigen Regen und Temperaturen zwischen 7.99ºC und 12.99ºC. Beginnen wird der Tag mit 8.95ºC und erreicht im weiteren Verlauf maximal 12.77ºC. Im Laufe des Nachmittags kühlt es auf 11.05ºC ab, um schließlich in der Nacht eine Temperatur von 10.63ºC zu erreichen.

Temperaturen im Detail

Wenn Sie planen, früh aufzustehen, bereiten Sie sich auf Temperaturen um 8.95ºC vor. Steigt die Sonne höher und der Tag entfaltet sich, erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt bei 12.77ºC. Am Nachmittag wird es natürlich etwas kühler und die Temperatur wird auf 11.05ºC fallen. Und falls Sie einen Spaziergang bei Nacht genießen möchten, erwarten Sie angenehme 10.63ºC.

Das Gefühl der Temperatur

Dank unserer präzisen Wärmeindizes können wir das "gefühlte" Temperaturprofil für den Tag darstellen. Am Morgen kann es sich bei 8.95ºC eher wie kühle 6.23ºC anfühlen. Im Laufe des Tages steigt dieses gefühlte Temperatur auf 12.06ºC an, bevor es auf 10.27ºC am Nachmittag und 9.79ºC in der Nacht abfällt. Ziehen Sie sich also entsprechend an!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen bieten wir Ihnen weitere detaillierte Informationen über das Wetter. So wird der Atmosphärendruck am 17. Januar um 1025 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Der Wind wird ziemlich kräftig sein, mit einer Geschwindigkeit von 8.41m/s aus 49º und Böen von bis zu 11.52m/s. Beachten Sie diese Details, wenn Sie windempfindliche Aktivitäten planen.

Alles in allem kann man sagen, dass trotz des mäßigen Regens und der relativ hohen Luftfeuchtigkeit der Tag mit angenehmen Temperaturen ausgestattet ist. Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm!