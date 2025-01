Liebe Leserinnen und Leser, wir können heute auf Mallorca mit einem verhältnismäßig milden und etwas feuchten Tag rechnen, vor allem in Port d'Andratx. Ein leichter Regen kündigt sich an. Mal sehen, wie das Thermometer sich heute, den 19. Januar 2025, verhält. Trotz Regenvorhersage freuen wir uns darauf, Ihnen weitere Details über die bevorstehenden Wetterbedingungen zu berichten.

Temperaturen

Die Mindesttemperatur wird sich um den gefühlten Wert von 12,14°C bewegen und die Höchsttemperatur wird 13,35°C erreichen. Dabei erwarten wir morgens um die 13,07°C, während es über den Tag hinweg auf etwa 12,87°C sinkt. Der Nachmittag sieht mit ungefähr 12,29°C ähnlich aus, und in der Nacht erwartet uns eine Mindesttemperatur von 12,14°C. Bereiten Sie sich auf einen verhältnismäßig milden Tag vor, trotz der durchziehenden Regenfront.

Gefühlte Temperaturen

Was das Thermometer anzeigt, ist eine Sache. Was wir tatsächlich fühlen, ist oft etwas anderes. Das thermische Gefühl wird morgens bei etwa 12,13°C liegen, während es über den Tag hinweg auf etwa 12,07°C sinkt. Für den Nachmittag erwarten wir gefühlte 11,51°C und für die Nacht rund 11,32°C. Auch wenn die Temperaturen leicht sinken, bleibt der Tag im Allgemeinen mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 71%. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 11,34 m/s in Richtung 3° haben, mit Böen von bis zu 13,35 m/s. Rechnen Sie also mit einem leichten Wind, der durch den Tag weht. Der Himmel wird voraussichtlich mit einer 100%-igen Wolkendecke bedeckt sein, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 54%. Vielleicht sollten Sie also einen Regenschirm bereitlegen.

So sieht das Wetter für heute in Port d'Andratx aus. Passen Sie gut auf sich auf und genießen Sie den Tag, egal bei welchem Wetter.