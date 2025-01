Bei überwiegend bewölktem Himmel präsentiert der beliebte mallorquinischen Ort Alcúdia seine morgendliche Frische mit 9.94ºC. Denn wenn die Sonne erst einmal über die majestätischen Landschaften von Mallorca aufgeht, wird sie uns moderate Temperaturen schenken, ideal für eine Entdeckungstour auf dieser prächtigen Insel.

Temperaturschau - Tag und Nacht

Uns erwartet ein Tag mit leicht kühlen Temperaturen, die sich zwischen einer minimalen Durchschnittstemperatur von 9.9ºC und einer maximalen Durchschnittstemperatur von 14.77ºC bewegen. Die wärmsten Stunden des Tages stellen wir fest, wenn das Thermometer um die Mittagszeit auf 13.8ºC klettert, aber im Nachmittag kühlt es geringfügig auf 13.37ºC ab. Die Nacht wird mit sanften 12.7ºC besänftigen.

Gefühlte Temperaturen in Alcúdia

Betrachtet man die gefühlten Temperaturen, dann gibt uns der Morgen ein erfrischendes Gefühl mit 8.15ºC , während der Tag uns mit angenehmen 12.83ºC erfreut. Der Nachmittag verspricht weiterhin ein mildes 12.64ºC und die Nacht verabschiedet den Tag mit einem gemütlichen 12.14ºC.

Atmosphärische Analyse und Windbericht

Wenn es um den atmosphärischen Druck geht, können wir feststellen, dass dieser mit 1020 hPa stabil bleibt, während die Luftfeuchtigkeit bei ungefähr 61% liegen wird. Unsere Windvorhersage deutet auf eine leicht bis mäßige Brise mit einer Geschwindigkeit von 6.01m/s in Richtung 228º hin, und es könnten Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7.7m/s auftreten. Die Wolkendecke wird etwa 53% des Himmels bedecken, daher bleibt uns trotz der vorherrschenden Bewölkung eine gute Chance, die charmante mallorquinische Sonne zu erhaschen. Und für alle, die Regen fürchten: Keine Sorge, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei minimalen 1%! Hier in Alcúdia garantieren wir Ihnen ein relativ mildes Klima. Ideal, um unseren wunderschönen Ort in aller Ruhe zu erkunden. Also packen Sie Ihren Rucksack und genießen Sie das Wetter!