Ein sommerlich warmes Mallorca ist weit gefehlt in diesen frühen Januartagen, dennoch zeigt sich Santanyí im Winter von seiner freundlichen Seite. Für den 28. Januar steht die hübsche Gemeinde im Südosten der Insel unter dem Einfluss von leichtem Regen und erfreulich milden Temperaturen. Trotz des Wintersegments bietet das Wetter einen Hauch von Frühling.

Temperatur: Gemäßigte Schwankungen zwischen 11,89ºC und 17,04ºC

In den morgendlichen Stunden werden etwa 12,98ºC erwartet, während die Temperaturen tagsüber auf 14,3ºC steigen. Auch am Nachmittag bleibt es verhältnismäßig mild mit einer Temperatur von 12,42ºC, bevor die Nacht mit rund 12,51ºC einsetzt. Zwischen dem kältesten und wärmsten Punkt des Tages liegt also weniger als ein Grad Celsius Unterschied - ein Rückgriff auf wärmere Kleidung ist daher kaum notwendig.

Gefühlte Temperatur: Geringe Abweichungen zum tatsächlichen Thermometerstand

Hinsichtlich des thermischen Gefühls muss man sich auf geringfügig kühlere Werte einstellen, nämlich 11,98ºC am Morgen, 13,35ºC am Tag, 11,26ºC am Nachmittag und 11,44ºC in der Nacht. Diese Werte liegen jedoch nur marginal unter den tatsächlichen gemessenen Temperaturen und sollten daher kein Hindernis für ausgedehnte Spaziergänge darstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frische Brise bei normalem Druck und moderater Feuchtigkeit

Freunde frischer Luft kommen auf ihre Kosten, denn der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 15,17m/s aus Richtung 274º und erzeugt Böen von 23,36m/s. Trotz des leichten Regens bleibt die Luftfeuchtigkeit mit einem Prozentsatz von 60% im angenehmen Bereich. Der atmosphärische Druck liegt bei 1016 hPa und entspricht somit dem Durchschnitt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Wolkendecke nur 1% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 68% liegt, dürfen wir uns auf einen erfrischenden Tag freuen.

Während diese Vorhersage ein gutes Gesamtbild liefert, empfehlen wir dennoch, stets auf aktuelle Updates und Warnungen zu achten, um den Tag in Santanyí optimal planen zu können. Bleiben Sie also am Ball und genießen Sie den milden Winter auf Mallorca in vollen Zügen.