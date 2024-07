Das Hotel Bahía del Sol in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca blickt auf ein halbes Jahrhundert erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Das Vier-Sterne-Haus auf der Ostseite der Bucht, nur wenige Fußminuten von dem beliebten Strand gelegen, hat am vergangenen Samstag mit einer Sunset-Party auf seiner Dachterrasse ein rauschendes Fest mit rund 200 geladenen Freunden und Geschäftspartnern gefeiert. Unter den Ehrengästen befanden sich etwa der ehemalige deutsche CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach, der deutsche Moderator und Schauspieler Werner Schulze-Erdel, die Vizebürgermeisterin und Tourismusdezernentin von Calvià, Elisa Monserrat Mayol sowie die Generaldirektorin des Rathauses für Fremdenverkehr, Carmen Peñas.

Der Hotelunternehmer Seelige-Steinhoff erinnerte in seiner Ansprache auf Englisch an die Ursprünge des Übernachtungsbetriebes. Erbaut und eröffnet im Jahre 1974 wurde das Hotel von seinem Vater Burghardt Seelige-Steinhoff und weiteren rund 100 Investoren, die zunächst jeweils Anteile an dem Haus hielten. Schon sehr bald erwarb der aus Westfalen stammende deutsche Unternehmer-Senior nach und nach die übrigen Aktien, so dass das Bahía der Sol seitdem den Seelige-Steinhoffs sowie der aus Belgien stammenden Familie Vande Voorde gehört. Die beiden Familien, von denen ebenfalls Angehörige bei der Geburtstagsfeier anwesend waren, sind seit Jahrzehnten miteinander befreundet. Das hat sich auch in den nachfolgenden Generationen fortgesetzt.

Gastgeber und Ehrengäste (v.l.): Wolfgang Bosbach, Rolf Seelige-Steinhoff, Werner Schulze-Erdel.

Bezogen auf das Vier-Sterne-Haus sagte Rolf Seelige-Steinhof, „wir sind ein Familienhotel, das von einem Familienunternehmen geführt wird. Das gibt es heute nicht mehr so oft.“ Bei dem Bahía del Sol mit seinen 209 Zimmern handelt es sich um das einzige Hotel des Hoteliers, das sich auf Mallorca befindet. Rolf Seelige-Steinhoff war im Jahre 2015 in Deutschland auch zum „Hotelier des Jahres“ gekürt worden. Dort betreibt seine Seetel-Gruppe 17 Hotels und Häuser, vor allem auf Usedom. Auf Mallorca wiederum hat die Familie Seelige-Steinhoff in vielen Sommern die Ferien verbracht. „Wir fühlen uns sehr mit der Insel verbunden.“

Unter den geladenen Gästen in der Skybar des Hotel in der siebten Etage befanden sich auch ehemalige Mitarbeiter wie etwa Spanier Eugenio López aus Granada, der 40 Jahre lang als Barchef in dem Hotel gearbeitet hatte. In seiner Rede vor den allesamt in Weiß gekleideten Gästen würdigte Rolf Seelige-Steinhoff insbesondere den Hoteldirektor Miguel Àngel García-Arranz, der in den vergangenen zwölf Jahren regelrecht "zu einem Mitglied der Familie" geworden sei.

Während die Gäste bei dem Fest den Sonnenuntergang über der Bucht von Santa Ponça erleben konnten, wurden Weine und Fingerfood in zahlreichen Varianten gereicht. Musikalisch regte die Band @Wanderlust noch lange nach Anbruch der Nacht die Gäste zum Tanzen an.