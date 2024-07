Die auch Mallorca anfliegende Discount-Airline Ryanair hat sich förmlich bei ihren Fluggästen für erhebliche Flugverspätungen und Flugausfälle entschuldigt, die kürzlich konstatiert worden waren. Die Fluggesellschaft gab in einem jetzt auf ihrer Seite veröffentlichten Text ausdrücklich der europäischen Flugsicherung die Schuld für Vorfälle dieser Art am 27. und 28. Juni.

Ryanair monierte “Personalengpässe” und “Geräteausfälle” in der Zentrale der Behörde in Maastricht. Wiederholte Verspätungen und Annullierungen seien nicht hinnehmbar. Die Airline sprach von "Missmanagement bei der Flugsicherung".

“Die Flugsicherungsdienste in Europa sind in diesem Sommer so schlecht wie nie zuvor", zitierte Ryanair das Vorstandsmitglied Neal McMahon. "Bei Ryanair und vielen anderen europäischen Fluggesellschaften kommt es aufgrund des Missmanagements der europäischen Flugsicherung immer wieder zu Verspätungen, Flugausfällen und Beeinträchtigungen der Passagiere. Wir fordern Raul Medina, den Generaldirektor von Eurocontrol, auf, zu erklären, warum die europäischen Flugsicherungszentren immer wieder mit zu wenig Personal ausgestattet sind und nun 'Geräteausfälle' im Zentrum von Maastricht beklagen, von denen alle europäischen Fluggesellschaften betroffen sind. Es ist inakzeptabel, dass jeder vierte Abflug der ersten Reisewelle wegen Personalmangels und Ausrüstungsmängeln der Flugsicherung verspätet war."

Ryanair fliegt von diversen deutschen Flughäfen auch Mallorca an. Angesichts der anhaltenden Urlauberreisewelle wegen der Sommerferien ist zu befürchten, dass es im europäischen Flugraum weiterhin zu Verspätungen und Streichungen von Verbindungen kommt.