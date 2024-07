Der Start in den Mallorca-Urlaub ist für einen Deutschen nicht gelaufen wie erhofft. Denn direkt nach der Landung am Donnerstagmorgen am Flughafen von Palma ist der Mann festgenommen worden. Er soll derart an Bord des Ryanair-Fliegers gepöbelt haben, dass die Situation eskalierte.

Auf der Route zwischen Berlin und Palma de Mallorca kam es zu den unschönen Gesten. Pünktlich um 8 Uhr morgens hob die Ryanair-Maschine Richtung Insel ab – da waren einige Fluggäste schon alkoholisiert. Unter den Passagieren war eine Gruppe von deutschen Freunden, die bald zu pöbeln anfingen und Ärger zu machen. Wie MM von anderen Fluggästen erfuhr, hatte sich die Gruppe mit der Bordcrew angelegt. Dann sei die Situation eskaliert, als einer der Männer eine Flugbegleiterin am Po angefasst habe. Danach habe ein anderer Steward schon gedroht, "die Handschellen zu holen", berichtete ein Augenzeuge gegenüber MM. Schlussendlich entbrannte noch eine Diskussion zwischen der betrunkenen Gruppe und der Crew, ob der Deutsche die Stewardess oberhalb oder unterhalb der Taille begrapscht hatte. Die Fluggesellschaft Ryanair bestätigte den Vorfall auf MM-Anfrage: "Die Besatzung dieses Fluges rief die Polizei zu Hilfe." Kurz vor der Landung machte der Pilot die Durchsage, dass nach dem Aufsetzen in Palma de Mallorca alle Passagiere sitzen bleiben sollten. Der Ryanair-Flieger landete pünktlich um 10.26 Uhr am Flughafen von Palma, gleich danach rückten Beamte der Guardia Civil an und nahmen den Deutschen fest. Fälle von betrunkenen Passagieren, die auf Mallorca-Routen in Fliegern randalieren, häufen sich erfahrungsgemäß zur Hauptreisezeit. Immer wieder kommt es auch zu sexuellen Übergriffen auf Flugbegleiterinnen. Im April musste ein Flieger von Dublin nach Ibiza sogar auf Mallorca eine Sicherheitslandung hinlegen: Stark alkoholisierte Fluggäste hatten eine Stewardess so angegriffen, dass die Frau "den Tränen nahe" gewesen war.