Was wäre die Insel ohne ihre traumhaften Buchten und Strände? Der Klimawandel hinterlässt auch auf Mallorca seine Spuren. In Zukunft sogar noch deutlicher: Meeresforscher auf den Balearen haben jetzt besorgniserregende Zahlen veröffentlicht. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird jeder fünfte Strand auf Mallorca nicht mehr existieren.

Unter anderem, weil der Meeresspiegel ansteigt, sollen 73 von 355 Stränden der Insel dann verschwunden sein. Das sind etwas mehr als 20 Prozent. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" und bezieht sich auf eine neue Studie des balearischen Meeresforschungsinstituts. "Darüber hinaus werden 214 Strände bei starken Stürmen vom Meer überflutet werden. Sie werden sich zwar erholen, aber es wird länger als bisher dauern", heißt es in dem Bericht.

Einige der Strände, die von dieser Situation betroffen sein werden, sind Teile von Peguera, die Cala Fornells sowie die Cala Vinyes, aber auch Cala Millor im Osten der Insel und einige Stadtstrände von Palma de Mallorca, unter anderem Can Pere Antoni oder Cuidad Jardin.

Was die Zukunft der Balearen betrifft, äußern die Forscher des Meeresinstituts schon jetzt viele Sorgen. Die düsteren Prognosen der Strände Mallorcas und der Nachbarinseln werde auch wirtschaftliche Folgen mit sich bringen. Einerseits könnte es einen Einbruch in den Tourismuszahlen geben, zum anderen wird die Instandhaltung der Strände und Buchten in Zukunft teurer werden.

Da die Promenaden zunehmend unter den Auswirkungen von Stürmen leiden werden und die durch Überschwemmungen verursachten Schäden an den Küstenbereichen repariert werden müssen, werden wohl auch mehr öffentliche Gelder aufgewendet werden müssen.

