Mit über 300 Geschäftspartnern, Lieferanten, Ehrengästen aus Politik und Gesellschaft sowie Mitarbeitern hat Allsun Hotels auf Mallorca das 30-jährige Jubiläum gefeiert. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sich die zur Alltours Gruppe gehörende Hotelkette zu einer der führenden Marken für den deutschsprachigen Markt entwickelt.

Den Grundstein für diesen touristischen Erfolg legte Willi Verhuven, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Alltours Gruppe, mit der Eröffnung des Hotels Barlovento auf Fuerteventura vor 30 Jahren. "Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass allsun Hotels einmal so viele Menschen begeistern würde. Wir haben uns kontinuierlich weiterentwickelt, doch unser Engagement für höchste Qualität und die Zufriedenheit unserer Gäste ist stets unverändert geblieben", sagte Verhuven.

Willi Verhuven (l.), Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter, und Uwe Prein, Geschäftsführer von allsun Hotels, begrüßen auf Mallorca die Gäste der allsun Jubiläumsfeier. Foto: Unternehmen

Nach einem rasanten Wachstum und der Eröffnung mehrerer weiterer Allsun Hotels auf den Kanarischen Inseln eröffnete Verhuven sechs Jahre später mit dem Orient Beach das erste Allsun Hotel auf Mallorca und expandierte 2018 nach Griechenland. Kürzlich kam ein weiteres Hotel in der Türkei hinzu. Heute umfasst die allsun Hotelgruppe insgesamt 31 Hotels – 21 auf Mallorca, 6 auf den Kanaren, 3 in Griechenland und 1 in der Türkei.

„Dieses Jubiläum ist ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte von Allsun Hotels. Mit Weiterempfehlungsraten von über 90 Prozent und einem großen Anteil an Stammgästen, die immer wieder ihren Urlaub bei uns verbringen, steht die Marke heute für höchste Qualität und herzliche Gastfreundschaft“, betonte Verhuven.

Einsatz der Mitarbeiter hervorgehoben

In seiner Ansprache bei der Feier im Restaurant T-19 auf Mallorca hob er besonders den Einsatz der Mitarbeitenden hervor, die maßgeblich zum Erfolg der Hotelkette beigetragen haben: „Ohne Ihre Servicementalität, Ihre Herzlichkeit und die Nähe zu unseren Gästen wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, so Verhuven. „Es ist ein emotionaler Moment, diese 30 Jahre Erfolgsgeschichte mit Ihnen zu feiern und viele Wegbegleiter wiederzusehen.“

Bereits zur kommenden Sommersaison wird die Hotelkette weitere Häuser in beliebten Ferienregionen in Griechenland, Spanien und der Türkei eröffnen. „Zudem werden wir die kommende Wintersaison wieder für Modernisierungen und Renovierungen nutzen, um den steigenden Ansprüchen der Reisenden gerecht zu werden“, fügte Verhuven hinzu.