Der Golfsport hat sich zu einer bedeutenden Stütze der balearischen Wirtschaft entwickelt. Laut einer am Mittwoch vorgestellten Studie des Königlichen Spanischen Golfverbands und des Spanischen Verbands der Golfplätze in Zusammenarbeit mit dem Balearischen Golfverband und dem Verband der Golfplätze von Mallorca besitzen über 56.000 Golftouristen eine Immobilie auf den Balearen. Dieser Gruppe von Touristen wird ein jährlicher wirtschaftlicher Einfluss von 870 Millionen Euro zugeschrieben. Der Bericht basiert auf einer Untersuchung des Wirtschaftswissenschaftlers Juan Santaló von der IE University in Chicago, der in den Jahren 2022 und 2023 den wirtschaftlichen Beitrag des Golfsports auf nationaler Ebene analysierte.

Die Balearen rangieren, was den durchschnittlichen Immobilienwert von Freizeitgolfern betrifft, an zweiter Stelle in Spanien. Laut Bericht liegt der durchschnittliche Wert einer von Golftouristen gehaltenen Immobilie auf den Inseln bei 365.000 Euro – ein beachtlicher Betrag, der nur vom Baskenland übertroffen wird und deutlich über dem spanischen Durchschnitt von 251.000 Euro liegt. Der gesamte Immobilienwert, den Golftouristen auf den Balearen halten, beläuft sich auf beeindruckende 20,6 Millionen Euro und erreicht in ganz Spanien eine Summe von 82,3 Millionen Euro. Die wirtschaftliche Bedeutung der Golftouristen zeigt sich auch in ihren Ausgaben. Die über 206.000 Golftouristen, die jährlich die Balearen besuchen, tragen schätzungsweise 870 Millionen Euro zur regionalen Wirtschaft bei. Diese Summe macht fast 15 Prozent der Golftourismusausgaben Spaniens aus. Carmen Planas, Präsidentin des balearischen Unternehmensverbandes CAEB, hob bei der Präsentation hervor, dass der Golfsport in den letzten Jahren als „Motor für wirtschaftliches und touristisches Wachstum auf den Balearen" an Bedeutung gewonnen hat. Sie betonte die Notwendigkeit, diesen bedeutenden Wirtschaftssektor weiterhin zu unterstützen und gezielt zu fördern. Auch von politischer Seite findet der Golfsektor zunehmend Unterstützung. Der Generaldirektor für Tourismus der Balearen, Josep Aloy, unterstrich den Wert des Golfsports für das Image der Inseln als nachhaltiges Reiseziel: „Der Golfsport stärkt unsere Position als Destination und berücksichtigt dabei die Umweltaspekte." Der Inselrat für Tourismus, José Marcial Rodríguez, ergänzte, dass „die Ergebnisse dieser Studien verbreitet werden müssen, um das Bewusstsein für diesen bedeutenden Wirtschaftszweig zu schärfen." Aus der Branche selbst wurde die dreifache Nachhaltigkeit des Golfsports auf den Balearen hervorgehoben – wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Bernardino Jaume, Präsident des Balearischen Golfverbandes, betonte den „starken Einfluss des Golfsports auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Inseln". Dirk Dünkler, Präsident des Verbandes der Golfplätze Mallorcas, lobte die „tägliche Arbeit der Unternehmen, die bestrebt sind, Mallorca als weltweit anerkanntes Golfziel zu etablieren." Gleichzeitig forderte Luis Nigorra, Präsident des spanischen Golfplatzverbandes, die Behörden auf, die Daten des Berichts zur Kenntnis zu nehmen: „Diese Zahlen bringen Licht in die Debatte und widerlegen eigennützige Darstellungen." Die umfassende Studie stellt fest, dass jeder Golfplatz auf den Balearen jährlich durchschnittlich 11.000 Besucher anzieht und rund 3 Millionen Euro Umsatz generiert. Der Sektor strebt weiter an, die Balearen nicht nur als Freizeitparadies, sondern als Golfdestination mit Nachhaltigkeitskonzept zu etablieren.