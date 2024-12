Der Neu-Ulmer Einzelhandelsunternehmer Erwin Müller, ein eingefleischter Freund der Insel, will im kommenden Jahr auf Mallorca expandieren. In Santanyí solle eine neue Filiale errichtet werden, teilte das Unternehmen des Milliardärs mit.

Auf dem Eiland betreibt Müller momentan 15 Märkte in Orten wie etwa Campos, der bekannteste befindet sich an der Plaça d'Espanya von Palma. Im Jahr 1993 war die erste Mallorca-Filiale eingeweiht worden.

Auch jenseits der Insel will Erwin Müller in Spanien mehr Märkte eröffnen. Geplant sind diese den Angaben zufolge in Calpe bei Alicante und in La Pobla de Vallbona in der Nähe von Valencia. Auch auf Ibiza und Menorca will man Filialen bauen.

Im Einklang mit der Expansionsstrategie ist auch die Entscheidung, in Cheste bei Valencia auf 4500 Quadratmetern ein großes Logistikzentrum zu eröffnen. Auf Mallorca befindet sich so eine Einrichtung auf 1200 Quadratmetern in Manacor. Hierhin sollen zunächst Waren aus Cheste hingebracht werden, bis sie in die einzelnen Märkte kommen.

Das Unternehmen hat einen Umsatz von ca. vier Milliarden Euro, mehr als 900 Filialen vor allem in Süddeutschland und in etwa 35.000 Mitarbeiter. Das Müller-Sortiment umfasst folgende Abteilungen: Drogerie, Multi-Media, Parfümerie, Spielwaren, Schreibwaren, Haushalt und Ambiente, Strümpfe, Naturshop, Handarbeit, frei verkäufliche, nicht apothekenpflichtige Arzneimittel, Bio-Nahrung, Bücher und Fotoservice. Das Sortiment umfasst ca. 185.000 Artikel.