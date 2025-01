Die Lufthansa-Tochter Eurowings, eine auch auf Mallorca mit eigener Basis operierenden Airline, hat die größte Flottenmodernisierung ihrer Geschichte angekündigt. Das Unternehmen investiert rund fünf Milliarden US-Dollar in 40 neue Flugzeuge des Typs Boeing 737-8 MAX. Die Auslieferung des ersten Jets ist für 2027 geplant, die vollständige Integration soll bis 2032 abgeschlossen sein. Diese neuen Flugzeuge sollen den Treibstoffverbrauch um bis zu 30 Prozent senken und die CO₂-Emissionen entsprechend reduzieren.

Es ist damit das mit Abstand größte und teuerste Nachhaltigkeits-Projekt in der mehr als 30-jährigen Firmengeschichte von Eurowings. Die Fluglinie aus Düsseldorf ist seit Ende der Pandemie dynamisch gewachsen und hat sich im sogenannten „Punkt-zu-Punkt-Verkehr“ eine starke Position unter den beliebtesten Airlines in Europa erarbeitet. Die britische Rating-Agentur Skytrax kürte das Unternehmen im Vorjahr zur Vier-Sterne-Airline. Inzwischen ist Eurowings Deutschlands größter Ferienflieger und Marktführer an Flughäfen wie Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn.

Eine deutlich höhere Reichweite mache die bestellten Boeings zur perfekten Besetzung auch für längere Mittelstrecken-Destinationen, die Eurowings verstärkt im Angebot hat. „Eurowings Gäste können sich auf eine neu gestaltete Kabine mit mehr Komfort an Bord freuen und damit auf ein Reiseerlebnis, das modernsten Airline-Standards entspricht“, hieß es in der Pressemitteilung.

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Group, bezeichnete die Entscheidung als "verdientes und starkes Signal für eine erfolgreiche Zukunft der Eurowings". Jens Bischof, CEO von Eurowings, betonte die Verantwortung, ökonomische und ökologische Aspekte in Einklang zu bringen, und sieht in der Investition das Fundament für eine nachhaltige Zukunft der Airline.

Auswirkungen auf Mallorca-Verbindungen

Mallorca, als eine der wichtigsten Destinationen im Streckennetz von Eurowings, könnte von der Flottenmodernisierung profitieren. Die neuen Boeing 737-8 MAX bieten mit 189 Sitzplätzen 39 Plätze mehr als die derzeit eingesetzten Airbus A319 und verfügen über eine größere Reichweite. Dies ermöglicht effizientere und umweltfreundlichere Flüge zwischen Deutschland und Mallorca.

Eurowings bietet nach eigenen Angaben „das ganze Jahr über attraktive Preise“ für Flüge von Deutschland nach Palma an. Im Januar 2025 sind Flüge bereits ab 33,99 Euro verfügbar, im Juni 2025 ab 54,99 Euro. "Diese Preisgestaltung ermöglicht es sowohl Urlaubern als auch Geschäftsreisenden, flexibel und kosteneffizient zu reisen", so die Airline.