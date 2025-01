Die "Boot" in Düsseldorf, die größte Yacht- und Wassersportmesse der Welt, läuft bereits seit Ende der vergangenen Woche und bleibt noch bis Sonntag geöffnet. Besonders für Unternehmen mit Vertretungen auf Mallorca ist die Messe von großer Bedeutung: Renommierte Bootsbauer wie Frauscher, Sunseeker und Princess Yachts sind prominent vertreten und präsentieren ihre beeindruckenden Modelle. Insgesamt zeigen rund 1500 Aussteller aus aller Welt auf einer gigantischen Fläche von etwa 31 Fußballfeldern die neuesten Trends und Highlights der Branche.

Mallorca-Chef Robert Markendorf (l.) und Managing Director Stefan Frauscher vom Yachtbauer Frauscher. Foto: Uwe Erensmann/@uepress

Luxus-Yachten und innovative Entwicklungen

Die Messe, die dieses Jahr unter dem Motto "We love Water" steht, ist ein Paradies für Liebhaber luxuriöser Yachten. Besucher können exklusive Modelle bewundern, die mit modernstem Design und innovativer Technologie punkten. Doch die "Boot" ist nicht nur ein Schaufenster für den Luxus, sondern auch eine Plattform für Innovationen im Wassersport. Von neuen Boards für Stand-Up-Paddling über hochmoderne Tauchausrüstung bis hin zu nachhaltigen Antriebstechnologien – hier gibt es für jeden etwas zu entdecken.

Urlaubsorte und Zubehör im Fokus

Neben den beeindruckenden Booten und Yachten liegt ein weiterer Schwerpunkt auf Reisen und Urlaub am Wasser. Besucher können sich an den Ständen über traumhafte Reiseziele und Aktivurlaub-Angebote informieren. Egal ob Segeltörns im Mittelmeer, Tauchabenteuer in tropischen Gewässern oder entspannte Hausbootferien – die Auswahl ist riesig. Für Wassersportbegeisterte bietet die Messe auch eine breite Palette an Zubehör. Von hochwertigen Neoprenanzügen über Sicherheitsausrüstung bis hin zu Technik- und Elektronikzubehör – hier können Besucher alles finden, was sie für ihren Sport benötigen.

Blue Motion Night und der Ocean Tribute Award

Und: Die "Boot" bietet auch gesellschaftliche Highlights! Am Montagabend wurde die Messe nämlich im Rahmen der "Blue Motion Night", einem der wichtigsten Anlässe der Düsseldorfer Society, feierlich eröffnet. Dabei standen Netzwerken, Feiern und die Verleihung des Ocean Tribute Awards im Mittelpunkt.

V.l.n.r.: "Boot"-Messechef Petros Michelidakis und Weltumseglerin Dee Cafferi mit der Gewinnerin des Ocean Tribute Award 2025 (Ambiente Europeo SeaLabs) und der stellvertretenden NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne). Foto: Uwe Erensmann/@uepress

Dieser gilt als der "Oscar" unter den Gewässerschutzpreisen und wurde von der Wassersportmesse zusammen mit der Deutschen Meeresstiftung und der monegassischen Fürst-Albert-Stiftung ins Leben gerufen. Seit 2018 zeichnet er Menschen, Projekte oder Initiativen aus, die innovative Ideen und Produkte zum Schutz der Meere entwickeln. "Unsere Ozeane sind nicht nur essenziell für das ökologische Gleichgewicht, sondern auch für das globale Klima", betonte Boot-Direktor Petros Michelidakis. Ohne intakte Gewässer seien ein Leben im Wasser und auch Wassersport nicht möglich.

Moderatorin Anneke Dürkopp, Sängerin Florence, RTL-Modefrau Tanja Comba, Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus und NTV-Nachrichtensprecherin Mara Bergmann bei der "Blue Motion Night". Foto: Uwe Erensmann/@uepress

In diesem Jahr wurde die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung im Beisein zahlreicher Politiker, Wirtschaftsvertreter und Prominenter an die in Spanien ansässige Organisation Ambiente Europeo für ihr Meeresschutz-Projekt SeaLabs verliehen. Die Laudatio hielt Denise "Dee" Caffari, die als erfahrene Weltumseglerin mit Leidenschaft den Preisträger präsentierte.