Wer sich auf Mallorca an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni aufhält, kann sich ab sofort bei der App "Uber Eats" Speisen und Getränke bestellen. Dies teilte die Firma am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Es sei ein entsprechender Übergabepunkt eingerichtet worden, heißt es vonseiten des amerikanischen Unternehmens.

Besucher von neun weiteren Stränden in Spanien können diesen neuen Service ebenfalls in Anspruch nehmen. Diese lauten wie folgt: Platja d'en Bossa auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza, Platja Llevant in Benidorm, Playa de San Juan bei Alicante, Platja Port Saplatja in Valencia, Playa de Las Canteras in Las Palmas de Gran Canaria, Playa de la Concha in San Sebastián, Platja de Lloret de Mar, Playa de Villananitos in Murcia und Praia de Samil bei Vigo.

Laut "Uber Eats" arbeiten mehr als 17.000 Geschäfte wie Supermärkte sowie Restaurants mit dem Unternehmen zusammen. Neben Essen kann man auch Produkte wie Sonnenmilch über die App bestellen. Die Firma war nach eigenen Angaben bereits im Sommer des vergangenen Jahres in Spanien aktiv, wenn auch noch nicht auf Mallorca. Am Canteras-Strand in Las Palmas sei die Nachfrage groß gewesen.

"Uber Eats" verspricht, die bestellten Dinge in allerhöchstens 30 Minuten zu bringen. International arbeitet die Firma nach eigenen Angaben mit 890.000 Restaurants und Geschäften in mehr als 11.000 Städten auf sechs Kontinenten zusammen.

"Uber Eats" ist Teil des Uber-Konzerns, der seit geraumer Zeit auch auf Mallorca mit zahlreichen Autos aktiv ist. Die Fahrten sind in der Regel teurer als mit Taxis, die Pkw oder Kleinbusse sind aber in der Regel komfortabler.