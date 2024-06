Das Engagement für die Umwelt und die Nachhaltigkeit ist in Sóller auf Mallorca stärker denn je. Das zeigte sich auch bei den Feierlichkeiten zum Thema Energie in der Stadt, bei denen sich der Rathausplatz mit Schülern aus der ganzen Stadt füllte. Die Aktion bestand aus der Installation von sechs statischen Fahrrädern, die Energie erzeugen. Diese waren an Monitore angeschlossen, die den Teilnehmern das Ergebnis ihrer körperlichen Anstrengung anzeigten, d. h. die zurückgelegte Strecke und die erzeugte Strommenge. Es gab fast 180 Teilnehmer, die in mehrere Gruppen aus den Schulen Es Fossaret, Sagrats Cors, Ses Marjades und Sant Vicenç de Paul aufgeteilt waren.

Die Schüler trafen in den Einrichtungen ein, die am Fuße des Rathauses, auf der Plaça de la Constitució, aufgebaut waren. Neben dem großen Zelt mit den Fahrrädern gab es einen Erfrischungsbereich, einen weiteren Bereich, in dem der Experte Joan Arrom einen Vortrag über Elektromobilität hielt, und einen letzten Bereich, in dem das Rathaus selbst eine interessante Aktivität aufbaute. Dank der Arbeit eines Umwelttechnikers gab es eine Reihe von Informationen über die ökologischen Aspekte der Gemeinde. Die Kinder lernten, die verschiedenen Zitrusfrüchte zu erkennen, den für Sóller so wichtigen Wasserkreislauf zu kennen und die Bäche und Berge zu identifizieren, die für das große Naturerbe der Region entscheidend sind.

Zahlreiche Vertreter der Stadtverwaltung nahmen an der Veranstaltung teil und demonstrierten damit ihr Engagement für die von Energy Challenge verkündeten Werte. Allen voran der Bürgermeister der Stadt, Miquel Nadal. "Ich fand die Initiative fantastisch und bin stolz, dass ich als Bürgermeister einen Beitrag dazu leisten konnte", sagte er. In Bezug auf die Erziehung der Kinder zu diesen Themen betonte er, dass "wir ihnen bewusst machen müssen, dass diese Werte für eine Stadt wie die unsere, die in der Serra de Tramuntana liegt, noch wichtiger sind".

Der Stadtrat für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Umweltmanagement, Sebastià Aguiló, drückte sich ähnlich aus: "Das war eine sehr positive Veranstaltung, man muss sich nur ansehen, wie die Kinder sich amüsieren. Wir sensibilisieren sie für die Bedeutung von Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien. Das allein ist schon viel wert". Aguiló betonte auch, dass "diese Art von Politik nicht mehr optional ist, sondern obligatorisch. Alle Stadtverwaltungen, nicht nur auf Mallorca, sondern überall auf der Welt, sollten einen klaren Fahrplan haben, um diese Art von Maßnahmen zu entwickeln. Die Kinder müssen die Keimzelle dieses wichtigen Modellwechsels sein".

Bei der Arbeit mit den Fahrrädern wurde eine große Menge Strom erzeugt, deren Erlös an das Rathaus von Sóller übergeben wurde, das ihn für ein "Insektenhotel" im botanischen Garten der Stadt verwenden wird. Daniel Gallego, der Leiter der Einrichtung, nahm ebenfalls an der Energy Challenge teil. Ihm zufolge "konnten die Kinder lernen, wie Energie erzeugt wird, was man damit machen kann und für welche Zwecke sie genutzt werden kann".

TBC Technological Solutions und das Ministerium für Unternehmen, Beschäftigung und Energie der balearischen Landesregierung haben es wieder einmal möglich gemacht, eine neue Energy Challenge zu veranstalten.