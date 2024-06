Anlässlich des Weltumwelttages fand am vergangenen Mittwoch in Porreres auf Mallorca die Energy Challenge statt. Bei ihr geht es um Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. An der Veranstaltung nahmen rund 300 Schüler der Grundschulen Porreres und Climent Serra i Servera sowie der weiterführenden Schule Verge de Monti-Sion teil. Die 5. und 6. Klasse der Grundschulen und die 1. Klasse der weiterführenden Schule waren die Protagonisten.

Die zentrale Plaça de la Vila war bereit, alle Schüler um 9.30 Uhr zu empfangen, als die erste Gruppe erschien. Mehrere Zelte warteten auf sie, bereit für einen unterhaltsamen und lehrreichen Vormittag voller nützlicher Informationen. Zunächst hatten die Heranwachsenden die Gelegenheit, energieerzeugende Heimtrainer zu benutzen, die in einem der Zelte standen. Sie waren an ein Computersystem angeschlossen, das auf den installierten Monitoren Werte wie die erzeugte Elektrizität, den Pulsschlag jedes Benutzers und die zurückgelegte Strecke anzeigte.

Der erzeugte Strom wurde in Euro umgerechnet und am Ende der Veranstaltung an die Stadtverwaltung von Porreres unter der Leitung von Bürgermeisterin Xisca Mora übergeben. Dieser Punkt bezog sich insbesondere auf eine der Aktivitäten, die von der Umweltabteilung unter der Leitung von Stadträtin Maria Agnès Sampol organisiert wurden. Die teilnehmenden Jungen und Mädchen konnten ihre Umweltvorschläge für die Investition des erwirtschafteten Betrags in ein großes Wandgemälde verfassen. Die Abteilung wird die Vorschläge einzeln prüfen und den erzielten Betrag zur Verwirklichung eines der Vorschläge verwenden. Auf diese Weise konnten sich die Jugendlichen noch stärker in das Angebot der Energy Challenge eingebunden fühlen.

Die Stadtverwaltung organisierte über die gleiche Abteilung auch einen Workshop über Kompostierung. Zwei Umweltpädagogen unterrichteten die Schüler über die Wiederverwertung organischer Materialien zur Optimierung der Nahrungsmittelproduktion, zeigten ihnen die zu verwendenden Materialien und führten sie durch die am besten geeigneten Verfahren. Neben diesem Zelt befand sich ein von der Firma Agromart errichtetes Zelt. Dort wurden Erfrischungen gereicht, damit die Kinder nach ihrer Zeit auf den Heimtrainern wieder zu Kräften kommen konnten. Frische Wassermelone und die schmackhaften und symbolträchtigen Aprikosen von Porreres waren die angebotenen Früchte.

Im Laufe des Vormittags, der besonders warm war, wurden nicht wenige Kilos köstlicher, lokal produzierter Früchte verzehrt. Während der drei Stunden langen Veranstaltung weckten auch die Vorträge des Experten auf diesem Gebiet, Joan Arrom, über Elektromobilität das Interesse der Teilnehmer. Er informierte über alle wichtigen Aspekte dieser neuen, sauberen und effizienten Antriebsart, die einige der Kinder bereits aus erster Hand kennengelernt hatten. Die Bürgermeisterin Xisca Mora, die sich der Herausforderung anschloss und selbst zusammen mit anderen Mitgliedern der Stadtverwaltung in die Pedale trat, sagte: "Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Aktivität am Weltumwelttag durchführen konnten, die den Platz mit Kindern und Jugendlichen füllte, die etwas über Nachhaltigkeit lernen, mit dem Radfahren Energie erzeugen und auch an den verschiedenen Workshops teilnehmen konnten."

Bezüglich des allgemeinen Engagements der Stadt für diese Maßnahmen zum Schutz der Natur sagte Mora: "Wir arbeiten seit vielen Jahren an diesen Themen. Wir sind der Meinung, dass die Verwaltungen täglich handeln müssen, um die durch den Klimawandel verursachten Schäden zu verhindern. Diese betreffen sowohl unsere Seiten als auch den Primärsektor, aber auch unsere gesamte Umwelt." Ein weiterer interessanter Punkt, den sie hervorhob, war "die Pflege des Wasserkreislaufs, die Vermeidung eines übermäßigen Verbrauchs. Viele Abteilungen arbeiten kontinuierlich daran, dass viele kleine Details eine große Wirkung haben." In Bezug auf die Protagonisten des Vormittags, die Kinder, sagte die Bürgermeisterin, dass "sie diejenigen sind, die am aufmerksamsten sind. In den Schulen wird große Aufklärungsarbeit geleistet. Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, um allen Schulen für ihre Teilnahme an der heutigen Energy Challenge zu danken."

Die Stadträtin für Umwelt, Maria Agnès Sampol, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Veranstaltung: "Es ist fantastisch, dass wir heute, am Weltumwelttag, diese Aktion in unserer Stadt durchführen können. Alles, was dank der Energy Challenge getan wird, ist sehr bemerkenswert. Die Tatsache, dass wir Kinder in all diese Nachhaltigkeitsthemen einbeziehen können, ist sehr wichtig." Sie hob auch die lange Geschichte der Gemeinde in diesem Bereich des Umweltschutzes hervor: "Porreres ist eine Stadt, die seit vielen Jahren für die Nachhaltigkeit kämpft. Zum Beispiel hat sich die Stadt vor fast 20 Jahren für die getrennte Müllsammlung von Haus zu Haus entschieden. Die Kinder sind mit dem Recycling aufgewachsen, und deshalb ist es sehr wichtig, dass sie neue Formen der Nachhaltigkeit kennenlernen, wie das Elektroauto oder die Erzeugung sauberer Energie." Die Energy Challenge wurde durch die Zusammenarbeit von TBC Soluciones Tecnológicas und dem Ministerium für Unternehmen, Beschäftigung und Energie der balearischen Landesregierung ermöglicht.