Auf der schönsten Insel der Welt zu heiraten, ist wohl für viele Mallorca-Liebhaber ein Traum. Der nächste deutsche Promi reiht sich in die Liste der Menschen ein, die sich auf Mallorca das Ja-Wort geben: Riccardo Simonetti. Der 31-jährige Moderator, TV-Star, Autor und Ikone der LGBT-Gemeinde wird sich an diesem Wochenende mit seinem Partner vermählen.

Unter den Gästen sind zahlreiche bekannte deutsche Namen: Model und Moderatorin Sylvie Meis, sowie die Moderatorinnen Palina Rojinski und Aminata Belli und auch Comedian Nico Stank. Die Feierlichkeiten für die Hochzeit sind schon am Mittwochabend mit einem "Pre-Wedding-Barbeque" losgegangen.

Ein Teil der Hochzeitsfeier ist bereits in privatem Rahmen gefeiert worden. Die Promi-Gäste sind am Mittwochabend auf der Finca von Riccardo Simonetti eingeladen gewesen. Seit rund anderthalb Jahren besitzt er eine Immobilie auf Mallorca, mit großem Garten und eigenem Pool. Die Finca befindet sich abgelegen auf dem "campo", also auf dem Lande. Der 31-Jährige teilte auch ein Video der Outfit-Suche mit seiner Mutter:

"Bei uns geht es schon drunter und drüber den ganzen Tag", meldete sich der TV-Star bei Instagram zu Wort. Aufgeregt sei er aber vor der Hochzeit nicht, erklärte er: "Ich bin total im mich ruhend und genieße gerade jede Sekunde und die ganze Vorfreude."

Der seit einigen Jahren offen homosexuell lebende Mann äußerte aber auch kritische Worte vor seiner Vermählung. "Als ich klein war, durften zwei Männer noch gar nicht heiraten. In meiner Umgebung gab es kein einziges gleichgeschlechtliches Paar." Für ihn sei es ein Privileg, seinen Partner heiraten zu dürfen. "Wir hatten einen ganz besonderen Abend zusammen und ich kann es nicht erwarten, zu heiraten", postete Riccardo Simonetti später am Abend noch bei Instagram.