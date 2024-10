Die französische Luxus-Immobilienfamilie Kretz, bekannt aus der Netflix-Serie „L’Agence“, hat sich ein neues Traumziel ausgesucht: Mallorca! Nach Madrid, Málaga und Barcelona richtet die Pariser Agentur ihren Fokus nun auf die Balearen, die zu einem ihrer begehrtesten Standorte werden sollen. Kein Wunder, denn die Insel ist schon lange ein Magnet für Promis und Wohlhabende aus aller Welt.

Das Erfolgsgeheimnis der Kretz-Familie liegt dabei nicht nur in ihrem nach eigenen Angaben "feinen Gespür für Luxusimmobilien", sondern auch in ihrer digitalen Strategie. Anstelle von Print-Katalogen setzen die Kretz auf Instagram. Louis Kretz, einer der Söhne des Gründerpaares, verriet dem spanischen Immobilienportal Idealista: „Jeder zehnte Verkauf läuft über Instagram.“ Mit seinem iPhone in der Hand sieht man Louis oft in den Instagram Reels – und das vor Traumvillen, wie kürzlich auf Mallorca. Dort stand er vor einer prächtigen Villa im Wert von 2,9 Millionen Euro!

Die atemberaubende Finca liegt nur fünf Minuten vom Strand Es Trenc entfernt und bietet Luxus auf 375 Quadratmetern. Der Instagram-Post der Kretz-Agentur beschreibt das Anwesen als „moderne Finca im traditionellen mallorquinischen Stil, auf einem drei Hektar großen Grundstück voller Obstbäume. Mit fünf Schlafzimmern, einem Wohnzimmer mit Kamin, Esszimmer und einer separaten Küche erfüllt dieses Haus alle Wünsche.“

Doch das Leben der Kretz ist nicht nur glamourös, wie es in ihrer Netflix-Show oft den Anschein macht. „In der Serie sieht alles einfach aus, aber in der Realität steckt hinter jedem Verkauf eine Menge Arbeit,“ gibt Louis Kretz zu. Anrufe, Besprechungen und Verhandlungen gehören zum Alltag der französischen Immobilien-Dynastie.

Spanien hat sich nach Frankreich inzwischen zum zweitwichtigsten Markt für die Kretz entwickelt. Die schnellen und unkomplizierten Verkaufsprozesse, die in Spanien oft nur zwei Monate dauern (im Vergleich zu zwölf Monaten in Frankreich), haben die Familie dazu veranlasst, ein neues Büro in Barcelona zu eröffnen. Jetzt soll Mallorca folgen ...