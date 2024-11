Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hält sich auf Mallorca auf. Der 63-Jährige wurde nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" beim Golfspielen mit Bekannten im Club Son Gual gesichtet. Der Politiker der Demokratischen Partei sei am Montag in einem Privatflugzeug auf der Insel eingeschwebt. Beim Spielen lächelte er, ließ sich aber nicht fotografieren.

Obama verbrachte die Nacht im Domizil seines Freundes James Costos, der einige Jahre US-Botschafter in Spanien war. Dort hatte sich in der Vergangenheit auch wiederholt Obamas Ehefrau Michelle aufgehalten. Sie genoss in der Regel das gute Inselessen in diversen Restaurants. Ihr Mann Barack bewegte sich jetzt in Begleitung eines aus Amerikanern und Spaniern bestehenden Sicherheitsaufgebots auf dem Platz.

Obama blieb nur 24 Stunden auf der Insel. Er verfügt über das Handicap 13. Auch andere Ex-Präsidenten der USA gelten als Golf-Freaks: Bill Clintons Handicap liegt bei 12, das von George W. Bush bei 11.

Barack Obama regierte die USA von 2009 bis 2017. Auch damals schon spielte er Golf, und das vor allem an den Wochenenden oder während seiner Urlaubsaufenthalte auf der High-End-Insel Martha's Vineyard. Mehrfach spielte der Politiker zusammen mit Bill Clinton, auch Champion Tiger Woods galt zeitweise als sein Freizeitgeselle. Momentan reist Obama um die ganze Welt, um Golf zu pilen.