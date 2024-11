Barack Obama, der Ex-Präsident der Vereinigten Staaten (2009 bis 2017) hat mit seiner Kurzvisite auf der Insel einen angenehmen und unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Der 63-Jährige hatte den ganzen Dienstag, der von Kaiserwetter gekrönt war, sehr sportlich auf dem Golfplatz Golf Son Gual in der Nähe des Flughafens von Mallorca verbracht.

Der deutsche Manager des Golfplatzes, Andreas Pamer, konnte mit dem 44. US-Präsidenten persönlich sprechen. Er sagte auf MM-Anfrage: "Barack Obama war unglaublich sympathisch und spielte sehr erfolgreich. Ihm hat es, wie er mir persönlich verriet, sehr gut bei uns gefallen. Daher möchte er sogar einen Dankesbrief schreiben, in dem er vielleicht sogar vermerken will, wann er das nächste Mal wiederkommt."

Auch weitere Anwesende auf dem Golfplatz waren von der Freundlichkeit und der menschlichen Wärme des ersten afroamerikanischen Präsidenten in der US-Geschichte überrascht. So konnte MM mit dem deutschen Fotografen sprechen, der Barack Obama ablichten durfte. "Bei allen Beteiligten ging der Puls hoch, als er auf uns zukam. Er hat eine sehr markante Stimme und eine unfassbare Aura", erzählt Fabian Renner im Gespräch mit der Redaktion. "Er war sehr menschlich und sehr sympathisch."

Sicherlich trugen die sonnigen Temperaturen und die angenehme Optik des 156-Hektar großen Platzes, der zu den besten Golfplätzen Europas zählt, dazu bei, dass Obama sich an dem Tag wohlfühlte. Adam Pamer, der die Geschicke des Unternehmens HAPA AG (Fertigbaufenster) leitet, kaufte das ehemalige Landgut Son Gual am Rande von Palma und baute es zu einem exklusiven Golfclub um, der 2007 eröffnet wurde. Derzeit wird Golf Son Gual von Pamers Sohn Andreas und seiner Tochter Sabine geleitet.

Barack Obamas Aufenthalt auf der Insel war sehr kurz. Er war, wie MM am Mittwoch berichtete, am Montagabend auf Mallorca angekommen. Am Dienstagnachmittag reiste er an Bord eines Privatjets des US-amerikanischen Hedge-Fonds-Managers Daniel Seth Loeb (Vermögen drei Milliarden US-Dollar) wieder ab.