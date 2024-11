Mit Beginn der neuen Saison steht im Osten Mallorcas ein Umzug an: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Katharina und Mirko Perkovic werden ihr Restaurant von Artà nach Cala Rajada verlegen. Im Mai dieses Jahres hatten sie es am Ortseingang das Tapas-Lokal Kamarillo eröffnet, direkt an der Wache der Guardia Civil. Doch ab März kommenden Jahres soll das Restaurant dann in Cala Rajada betrieben werden.

Die neue Lokalität in Cala Rajada werde in "zentraler Position" Lage in der Cala-Agulla-Straße stehen. Für Einheimische und Urlauber biete der neue Standort kurze Wege, so die deutschen Gastronomen. Darüber hinaus werde das neue Lokal größer sein als das bisherige Restaurant in Artà. "Im Sommer mussten wir in Artà leider oft Gäste nach Hause schicken, da unser Restaurant zu klein war. Ein größerer Standort ist die ideale Lösung, um mehr Gästen gerecht zu werden", erklärt die Wirtin Katharina Perkovic.

Das Ziel der deutschen Restaurant-Betrieber sei es, "mediterrane Tapas und ein warmes Ambiente in der Nähe der lebendigen Küstenstadt anzubieten", teilen sie mit. An dem Konzept werde sich nichts ändern. Mirko Perkovic ergänzt: "Cala Ratjada ist seit zwei Jahren unser Zuhause. Es fühlt sich richtig an, Arbeit und Leben hier endlich zu vereinen."

Wie wichtig die deutsche Community im Osten Mallorcas ist, zeigt die Geschichte der Perkovics. Denn der Kontakt zum bisherigen Pächter des Ladenlokals in Cala Rajada ist durch die bekannte Facebook-Gruppe "Cala Rajada Insider" entstanden. Parallel zu den Umzugsvorbereitungen suchen die deutschen Auswanderer jetzt einen Nachfolger für den Betrieb in Artà. Katharina Perkovic: "Wir wünschen uns einen Nachfolger, der mit Leidenschaft und Kreativität weitermacht – und gleichzeitig die Freiheit hat, eigene Ideen einzubringen." Laut der Gastronomen bestehen die Gäste aus Einheimischen, Residenten und Touristen.

Seit mehr als zwei Jahren lebt das deutsche Paar zusammen mit den beiden gemeinsamen Kindern in Cala Rajada. Im Mai dieses Jahres hatten sie das Tapas-Restaurant Kamarillo eröffnet. Dabei sind sie von einem Kamerateam der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" begleitet worden. MM haben sie von ihrem neuen Leben als Eltern und Gastronomen erzählt: "Das war die Zerreißprobe unseres Lebens", sagte der 37-jährige Familienvater.