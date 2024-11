Alles aus und vorbei auf Mallorca: Für Deniz Gülpen und Sascha Winkels hat es in ihrer Liebesstory leider kein Happy End gegeben. Wie der "Goodbye-Deutschland-Star" Deniz Gülpen MM bestätigte, hatte sich das Paar, das als Patchworkfamilie zusammen mit Töchterchen Kiana Gülpen (aus Deniz’ früherer Beziehung) auf der Insel lebte, im April 2024 getrennt (MM berichtete exklusiv online am 19. November).

Das Familientrio auf dem Jakobsweg: Um die Beziehung zwischen Sascha Winkels (l.) und Deniz Gülpen (M.) zu retten, versuchte das frühere Paar so einiges. (Foto: privat)

Sascha Winkels sprach nun mit MM und legte seine Sicht der Dinge auf das Ende der Beziehung dar: "Die Trennung ist für mich eigentlich überflüssig und emotional hat mir das schon stark zugesetzt. Immer noch fällt es mir schwer, darüber zu sprechen. Definitiv kämpfe ich weiter darum, dass alles wieder gut wird und wir zusammenkommen." Nach wie vor hätten Deniz Gülpen und er selbst freundschaftlich Kontakt, wie Winkels weiter erklärte: "Wer weiß, was die Zeit bringt, jedoch gehe ich nicht dabei penetrant vor und versuche, sie zurückzuerobern. Sie weiß um meine Haltung, und ich lasse sie es auch spüren, dass ich dafür alles gebe."

Anscheinend hat Winkels Ex-Partnerin diesbezüglich eine andere Meinung, wie sie MM gegenüber vor kurzem verraten hatte. "Die Trennung war richtig", betont Deniz Gülpen. "Anstatt in einer unglücklichen Beziehung festzuhängen, sollte man sein eigenes Glück in die Hand nehmen – auch wenn es ein großer Schritt ist", so die 55-jährige "Goodbye Deutschland"-Teilnehmerin, die mit Tochter Kiana auf Mallorca nun eigene Wege geht.

Um die Beziehung zu retten, versuchten die beiden vieles – sogar eine Paartherapie und eine Selbstfindungsreise auf dem Jakobsweg. Doch am Ende blieb die Erkenntnis: "Man sagt oft, Gegensätze ziehen sich an, aber das war bei uns nicht der Fall. Sascha und ich sind so unterschiedlich, dass es mir einfach nicht mehr gutgetan hat. Unsere Persönlichkeiten harmonieren nicht miteinander", so Deniz.

Als Heavy-Metal-Rocker blüht Sascha Winkels auf. Wieder zurück in Deutschland will er sich nun stärker auf seine Musik konzentrieren. (Foto: privat)

Sascha Winkels hingegen hat es zunächst in seine alte deutsche Heimat nach Heinsberg verschlagen, wo er selbst über die sozialen Netzwerke Anfang November eine Wohnung oder ein Zimmer gesucht hat. Der 49-Jährige ist eingefleischter Heavy-Metal-Fan und sagte: "Es war nicht einfach für mich. Ich bin wieder total auf Musik und habe da richtig Bock drauf, das ist etwas, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Momentan gründe ich wieder eine Band mit alten Freunden."

In Heinsberg in NRW baut Winkels seine Videoproduktionsfirma wieder auf, ist jedoch ab und an für kleinere Projekte auf der Baleareninsel. Die Auswanderer sind im Frühjahr 2020 mit großen Plänen auf die Baleareninsel gezogen. Neben der Eröffnung ihres Restaurants "Up Up" an der Playa de Palma führten sie erfolgreich eine Video-Produktionsfirma. Doch die Patchworkfamilie, zu der auch Deniz’ Tochter Kiana gehörte, musste trotz aller gemeinsamen Erlebnisse erkennen: Ein süßes, filmreifes Ende war ihnen nicht vergönnt.