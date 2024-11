Rund dreieinhalb Jahre sind seit dem Tod des auf Mallorca zu Ruhm und Herren Sängers Willi Herren vergangen, jetzt sorgt seine Witwe für Schlagzeilen. Jasmin Herren räumte nun ein, wegen "Altlasten" aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler in die Insolvenz geschlittert zu sein.

Die 45-Jährige gab jetzt gegenüber RTL preis, dass ein entsprechendes Verfahren gegen sie eröffnet worden sei. Demnach belasten sie Schulden in Höhe von insgesamt 400.000 Euro. "Ich selber habe mich nie verschuldet", behauptete Jasmin Herren zwar. "Aber es haben mich Altlasten aus meiner Ehe mit Willi eingeholt", räumte sie zugleich ihre schwierige finanzielle Situation ein.

Allein der ehemalige Insolvenzverwalter ihres verstorbenen Mannes fordere nun über 200.000 Euro von ihr, so Jasmin Herren. Der Grund: Sie habe seinerzeit auf Anraten von Willi Herrens Steuerberater eine Firma gegründet und über mehrere Monate geleitet, über die während der Insolvenz ihres Mannes Gagen abgewickelt worden seien. "Gegen die Forderungen habe ich aber Einspruch eingelegt", sagt Jasmin Herren.

Insgesamt würden zehn Gläubiger von ihr Geld fordern, fuhr die ehemalige Dschungelcamperin und Ballermann-Sängerin fort. Unter anderem habe das Finanzamt Köln Ansprüche angemeldet. "Die fordern für das Jahr 2017 eine Steuernachzahlung von 50.000 Euro für Gewerbe, obwohl ich nie Gewerbe betrieben habe, sondern freischaffende Künstlerin bin", so Jasmin Herren.

Willi Herren war im april 2021 tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden worden. In den Jahren davor hatte er am Ballermann jedesmal mit seiner Anwesenheit für Furore gesorgt und die bierseligen Exzesstouristen mit Gesängen beglückt.