Reality-TV-Star Peggy Jerofke möchte es an Heiligabend mit ihren Liebsten auf Mallorca heimelig und bessinlich zugehen lassen. Die Goodbye-Deutschland-Auswandererin meldete sich am Dienstagmorgen vom Flughafen in Deutschland auf dem Weg zur Baleareninsel bei MM und sagte: "Wir feiern Weihnachten auf jeden Fall zu Hause auf der Insel zusammen mit Steffs Eltern. Dieses Jahr kann meine Mutti leider nicht dabei sein. Danach geht es für unsere Familie ein bisschen in die Ferne."

Die dreiköpfige Kleinfamilie, die aus Peggy Jerofke, dem Gastronomen Steff Jerkel und dem sechsjährigen Töchterchen Josephine, das in diesem Jahr eingeschult worden war, besteht, will das Weihnachtsfest dabei traditionell in Cala Rajada begehen. "Wir feiern ganz deutsch. Dazu gehört, dass wir am 24. Dezember unsere Bescherung machen und zusammen Kaffee trinken, danach zu Abend essen. Es soll alles ganz entspannt und schön werden, auch unser Weihnachtsbaum ist schon geschmückt."

Die Mallorca-Auswandererin betreibt in der bei deutschen Urlaubern beliebten Gemeinde im Inselosten das an der Uferpromenade gelegene "Tiki Beach Mallorca". "Das Lokal ist in der Wintersaison geschlossen, jedes Jahr haben wir saisonbedingt nur bis Ende Oktober geöffnet", so die 48-Jährige. Steff Jerkel (55) und Peggy Jerofke hatten sich 1998 in El Arenal kennengelernt und zogen 2008 gemeinsam nach Mallorca. Seit Juni dieses Jahres ist das Paar, das eine Zeit lang eine On-off-Beziehung geführt hatte, verlobt.

Derzeit ist Steff Jerkel in der neuen Staffel von "Reality Backpackers" zu sehen, die in Kolumbien spielt. Seit vergangener Woche erscheinen wöchentlich jeden Mittwoch zwei Folgen, die kostenlos auf dem Portal Joyn gestreamt werden. "Dabei durchqueren Reality-Stars in Zweier-Teams auf verschiedenen Routen den Dschungel Kolumbiens. Ausgesetzt an verschiedenen Orten treten sie gegeneinander an. Welches Team behauptet sich auf den Routen durch Kolumbien und sichert sich den Titel 'Backpackers Deluxe'?", kündigte der Sender an. Insgesamt wird es 16 packende Folgen geben.