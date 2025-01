Wer auch im Winter auf Mallorca nicht auf seine geliebte Currywurst mit Pommes Frites oder auf typisch deutsche Hausmannskost verzichten möchte, ist im "Happy Schnitzel" von Auswanderin Jenny Delüxe im Osten der Insel genau richtig. In einem exklusiven Interview mit MM über WhatsApp gab die Gastronomin ihre Pläne für 2025 preis: „Wir waren über Weihnachten und Neujahr in Deutschland und sind seit dem 2. Januar wieder auf Mallorca. Das "Happy Schnitzel" hat seit dem 10. Januar wieder geöffnet – allerdings zunächst nur mit kleinen Gerichten und Fußball. Die richtigen Schnitzel gibt es ab dem 1. April wieder“, so Jenny Delüxe.

Auf der Speisekarte des Lokals im Inselosten findet sich schmackhafte, deutsche Hausmannskost

Jenny „Delüx“, die mit bürgerlichem Namen Jenny Thiesen heißt, steht im neuen Jahr auch vor großen geschäftlichen Veränderungen. "Momentan bauen wir unsere Geschäfte in Cala Millor zusammen. Das bedeutet, dass der Leguano-Shop mit den Barfußschuhen in meine 'Jenny Delüx'-Boutique integriert wird – genau wie in meinem Geschäft in Artà", erklärt die aus Schmiedeberg (Sachsen-Anhalt) stammende Unternehmerin.

Der Goodbye-Deutschland-Star betreibt in dem beliebten Urlaubsort zudem auch die Boutique "Jenny Delüx" . Nun wird ihr Shop mit dem Leguano-Barfußladen ihres Gatten zusammengelegt. (Foto: PL)

Das "Happy Schnitzel by Jenny Delüx" eröffnete im Oktober 2023 in der Carrer de Bincicanella in Cala Millor und zog dabei sogar ein deutsches TV-Kamerateam an. In dem bei deutschen Touristen beliebten Ort wartet das "Happy Schnitzel" mit herzhaftem, deutscher Hausmannskost auf. Die Speisekarte bietet unter anderem eine leckere Currywurst mit hausgemachter Soße und Pommes für 6,90 Euro, bzw. mit doppelten Pommes für 8,90 Euro. Ein großes Holzfäller- oder Madagaskarschnitzel mit Beilage kostet 17,90 Euro, sodass die Preise auf Mallorca noch durchaus im angemessenen Rahmen liegen..

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Happy Schnitzel by Jenny Delüx (@happy_schnitzel_calamillor)

Die aus Goodbye Deutschland" bekannte TV-Auswanderin Jenny "Delüx" , die damals Jennifer Matthias hieß, ist 2010 im Alter von 23 Jahren mit Jens Büchner und dem gemeinsamen Sohn nach Mallorca ausgewandert. Danach trennte sich das Paar jedoch 2014. Büchner verstarb später an den Folgen einer Krebserkrankung. Mit dem 61-jährigen Auswanderer Achim Thiesen ist die 38-jährige Jenny "Delüx" seit 2021 liiert, im Oktober 2022 gaben sich die beiden das Jawort.