Die beiden Unternehmer und Mallorca-Residenten Britt und Alex Jolig tauschten für ein paar Tage die traumhafte Inselkulisse für einen weiten Ausblick mit Wellengang auf dem Meer. Denn von Marseille aus schipperten die beiden Reality-Stars in einem Luxus-Traumschiff nach Rom!

Gegenüber MM sagte Alex Jolig: "Die Tour haben wir schon zweimal gemacht und es war mega, da es sich um den Yacht-Club auf der MSC World Europa handelt. Es ist eine Art Schiff im Schiff und ein sehr entspannter Bereich. Für Yacht-Club-Reisende gibt es einen eigenen ruhigen Poolbereich, sogar mit mehreren Whirlpools, eigenen Bistros und Restaurants."

Der Grund der Reise war, wie Alex Jolig weiter ausführte, ganz einfach: Entspannen und wieder Kraft und Energie tanken! Auch wenn das Angebot auf dem Schiff zunächst nach einer Aneinanderreihung von Superlativen und nach Prunk und Opulenz klingt, liegt der wahre Wert der Reise dem 61-jährigen Künstler, Immobilienunternehmer und früheren Gastronomen zufolge ganz woanders: "Der höchste Luxus ist für uns, an der Reling zu stehen und die Weiten des Meeres oder die vorbeiziehenden Landschaften zu genießen. Auch an Landtagen lieben wir es, an Bord zu bleiben."

Nach vielen stressigen Jahren, die Alex und Britt Jolig (58) zusetzten, tut ihnen die Reise auf dem Luxus-Dampfer mit der 25-Quadratmeter-Balkonkabine, dem Delikatessen-Restaurant und persönlichen Butler anscheinend gut. Denn wie die beiden Promis MM in einem früheren Interview erzählten: 2017 wurde bei Britt Jolig, die früher als Model arbeitete, eine schwere Autoimmunkrankheit diagnostiziert – eine sogenannte Riesenzellarteriitis mit zerebraler Beteiligung. Infolgedessen hatte sie zwei Schlaganfälle , hinzu kamen noch zwei Notfall-OPs und am offenen Herzen wurde ihr eine Herzklappe angebracht. Darüber hinaus hatte sich ihre Milz beinah aufgelöst, woraufhin sie innerlich fast verblutet wäre. Doch jetzt geht es ihr gesundheitlich wesentlich besser!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝘼𝙡𝙚𝙭𝘼𝙧𝙩®️ (@alex.jolig)

Auch Alex Jolig erlitt einen gesundheitlichen Rückschlag, weil er 2022 einen schweren Motorradunfall hatte. Auch er hat sich wieder von den gesundheitlichen Strapazen erholt. Ihr Büro, in dem sie exklusive Mallorca-Immobilien im höhersegmentigen Bereich verkaufen, ist in Palma zwischen der Plaça d'en Coll und der Plaça de la Quartera gelegen.