Die Natur, die Ruhe und das Meer sind wesentliche Elemente, die der Schauspielerin Tiana Pongs an ihrem Zweitwohnsitz auf Mallorca dabei helfen, zwischen ihren Hollywood-Projekten ihren inneren Akku aufzuladen. Die 1979 geborene Mönchengladbacherin sagte beim MM-Gespräch im Hotel Hospes Maricel & Spa bei Cala Major in der Nähe von Palma: "Als ich im vergangenen Sommer die ersten Nächte in meinem neuen Apartment auf Mallorca verbrachte, wusste ich in den ersten Momenten nach dem Aufwachen nicht, ob ich am Mittelmeer oder am Pazifik in Santa Monica bin."

Die Schauspielerin bei der Vergabe der 74. International Emmy Awards in den USA. (Foto: privat)

Die Ferieninsel ist zu ihrem Refugium geworden

Aufgrund der verheerenden Brände in Los Angeles in den vergangenen Tagen sei die Ferieninsel für sie tatsächlich auch zu einer Art Refugium geworden. "Jeden Tag sage ich derzeit zu mir selbst: Gott sei Dank bin ich jetzt hier und nicht in Kalifornien. Gleichzeitig wäre ich gerne in den USA, um Hilfe zu leisten, denn viele meiner dortigen Freunde, Geschäftspartner und Kollegen haben binnen kürzester Zeit alles verloren", so die Filmschaffende.

Deutsche in Hollywood bekommen nur klischeebehaftete Rollen

Vor zwei Jahren zog das ehemalige Mannequin von Düsseldorf nach Los Angeles, um ihre Filmkarriere voranzutreiben. Bekannt geworden war sie schon in der Zeit zuvor durch TV-Serien wie "Unter uns", "Verbotene Liebe" und die Doku-Soap "Mieten, kaufen, wohnen". Darüber hinaus spielte sie in den Filmen "Salvation Mountain", "Z-Block" und "Broken Halos" mit. Beim Vorsprechen und den Rollenanfragen in der Traumfabrik Hollywood laufe jedoch vieles nach Schema F ab, kritisierte Pongs. "Leider bekommen viele Deutsche klischeebehaftete Rollen. Das passiert auch mir, indem ich oftmals einen Bösewicht spielen muss." Um dieses sich bei der Leinwand-Besetzung wiederholende Muster zu durchbrechen, schlüpfte Pongs nun beruflich in eine komplett neue Rolle und versucht sich seit einem Jahr auch als Produzentin. "Dadurch kann ich die Rollen besser kontrollieren und meine Karriere selbst in die Hand nehmen", konstatierte Pongs. "Mein erstes Projekt machte ich mit der Schauspielerin Abigail Breslin, die bereits im Alter von zehn Jahren für einen Oscar nominiert wurde."

Tiana Pongs beim Interview mit dem MM-Redakteur im Hotel Hospes Maricel & Spa in Cala Major. (Foto: PL)

Neues Projekt mit dem Titel "Wanderlust" ist in Planung

Übrigens käme auch Mallorca für Pongs als Filmkulisse für einen Dreh infrage. "Mein für 2025 anstehendes Projekt, in dem ich selbst auch ein Host bin, heißt ‚Wanderlust’ und es geht dabei um nachhaltiges Reisen und den Klimawandel." Bei dem Projekt, in dem auch Emmy-Gewinner Marvin Nücklaus mitwirkt, könnte es in der zweiten TV-Season nach Palm Springs und Los Angeles sodann nach Europa gehen – so die Zukunftsvision von Pongs. "Spanien stellt bei US-amerikanischen Co-Produktionen besondere Förderungsmittel zur Verfügung, was unserem Team finanzielle Vorteile bieten würde", erklärt Pongs.

Über etliche Umwege und das Modeln kam sie zum Film

Zum Film kam die Deutsche übrigens über etliche Umwege, wie sie sich zurückerinnert. Mit 16 Jahren stand sie das erste Mal vor einer Kamera und gehörte mit über 1000 Fotoprojekten über Jahre hinweg zu den gefragtesten Werbegesichtern in der Bundesrepublik. "Ich machte unter anderem Shootings für Mercedes, VW, L’Oréal und den Otto-Katalog. Für etliche Werbekampagnen reiste ich rund um den Globus. Da man im Winter in Deutschland nicht draußen fotografieren kann, war ich oftmals in Chile, Kapstadt und auch auf Mallorca." Bereits zu der Zeit war Pongs mehrmals im Monat auf der Insel, die damals zu einer zweiten Heimat für sie wurde. Über das Modeln kam sie dann zur Schauspielerei. "Diese Model-Erfahrungen helfen mir nun in der Filmwelt, die auch sehr tough sein kann. Allmählich fügen sich die Puzzlestücke in meinem Leben, die zunächst nicht zusammengepasst haben, zu einem harmonischen Ganzen." Auch ein Psychologiestudium nahm die Filmproduzentin einst in Angriff, ohne jedoch einen Abschluss darin zu machen. „Ich wurde schwanger und musste zu dem Zeitpunkt einfach Geld verdienen. Trotzdem nutzt mir das Psychologie-Wissen auch heute noch immens."

Die Filmemacherin engagiert sich ehrenamtlich und reiste 2019 für eine Charity-Aktion nach Tansania. (Foto: privat)

Tiana Pongs engagiert sich ehrenamtlich und reiste nach Afrika

Ehrenamtliches Engagement ist der Hollywood-Schauspielerin ebenfalls wichtig. "Ich bin einer der wenigen deutschen World Vision Ambassadors, eine der weltweit größten Hilfsorganisationen. Im Rahmen meiner Funktion als Botschafterin für diesen Verein reiste ich dabei für zwei Wochen nach Tansania." Außer auf Mallorca ist die Power-Frau auch oft in Amsterdam, wo ihr mittlerweile erwachsener Sohn Philosophie studiert. "Mallorca fühlt sich für mich wie Zuhause an, auch weil die Nähe zu Düsseldorf und Amsterdam gegeben ist. Los Angeles, das beruflich für mich essenziell ist, ist geografisch eben doch sehr weit weg. Die Insel ist daher eigentlich wie mein Mini-Santa Monica."