Der Verlag, der MM herausgibt, Grup Serra, hat am vergangenen Donnerstag auf der Tourismusmesse Fitur das diesjährige Programm der Veranstaltungsreihe über Nachhaltigkeit eMallorca Experience vorgestellt. Geplant sind verschiedene Aktivitäten, Sportveranstaltungen und Workshops im Frühjahr, die sich auf die Förderung nachhaltiger Praktiken konzentrieren, von der Mobilität zu Lande und zu Wasser bis hin zu Praktiken in Hotelanlagen.

"Wir sind sehr stolz darauf, die sechste Ausgabe von eMallorca Experience in Fitur präsentieren zu können, eine Initiative, die jedes Jahr mehr Teilnehmer hat und die Botschaft des sozialen Bewusstseins im Sinne der Nachhaltigkeit, um die es hier geht, weitergibt", sagte Joan Gibert, technischer Direktor von Eco Global Services & Events, der Zeremonienmeister bei der Präsentation. Begleitet wurde er von Pedro Rullán, CEO der Grup Serra, dem Organisator der Veranstaltung.

Der geduldige Weg ist das Ziel

Eine der wichtigsten Veranstaltungen des Makro-Events, das von März bis Juni läuft, ist die Ecorallye Mallorca. Das Sportereignis findet am 20. März in Inca statt und besteht aus einem Autorennen, bei dem "nicht derjenige gewinnt, der am schnellsten fährt, sondern derjenige, der am wenigsten verbraucht und eine stabilere Geschwindigkeit beibehält". Rund 80 Hybrid- oder Elektrofahrzeuge werden an dem Rennen teilnehmen, bei dem Fahrer auch Punkte für die spanische Meisterschaft für alternative Energien sammeln. Die Organisatoren schlagen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde vor, die die Fahrer versuchen müssen, einzuhalten und dabei so viel Energie wie möglich zu sparen.

Die Energy Challenge besteht aus verschiedenen Aktivitäten, darunter Recycling-Workshops und ein Test, bei dem Kinder aus den wichtigsten Gemeinden der Insel Energie erzeugen, indem sie auf statischen Fahrrädern in die Pedale treten. Unter ähnlichen Voraussetzungen findet am 3. Mai in Palma die eBoat statt, bei der es um Innovation und nachhaltige Praktiken in der nautischen Mobilität geht.

Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit

Der Kalender wird durch die eAula Alcúdia und das eFórum vervollständigt. Bei der ersten Veranstaltung, die im März stattfinden wird, bietet die Gemeinde Alcúdia eine Reihe von Schulungen für Studenten des Hotelmanagements an, bevor diese ihre ersten Praktika in Hotels absolvieren. Beim eFórum, das am 10. und 11. Juni stattfinden wird, geht es darum, Kontakte zu fördern, um "Ideen und Lösungen" für die Tourismusbranche zu verbinden und so "einen Raum für Debatten zu eröffnen, damit die Balearen weiterhin führend im Tourismus bleiben, jetzt aber auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit".

Die Bürgermeister von Inca und Alcúdia, Virgili Moreno und Fina Linares, nahmen an der Präsentation teil und bedankten sich für die Gelegenheit, die sich ihren Gemeinden durch die Teilnahme an solchen Initiativen bietet. Die Veranstaltung wurde auch von der Regierung Mallorcas, dem Inselrat und dem Rathaus von Palma unterstützt. An der Veranstaltung nahmen die Präsidentin der Balearen, Marga Prohens, der Minister für Unternehmen, Beschäftigung und Energie, Alejandro Saénz de San Pedro, der Präsident des Inselrats, Llorenç Galmés, und der Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, teil.