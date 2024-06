Das Rathaus von Palma de Mallorca hat an diesem Freitag den Bau von 1200 Sozialwohnungen angekündigt. Das sagte Bürgermeister Jaime Martínez (PP). Die Wohnungen sollen auf acht privaten und sechs öffentlichen Grundstücken im Stadtgebiet gebaut werden. Die Stadtverwaltung beabsichtigt, 90 Prozent der Wohnräume zu reduzierten Preisen anzubieten.

Martínez kündigte an, dass die Wohnungen über einen Zeitraum von maximal 75 Jahren von privaten Bauunternehmen und Bauträgern verwaltet werden sollen. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass "die Verfahren für den Bau maximal beschleunigt werden", sodass die Einheiten noch vor Ende der Legislaturperiode (2027) fertiggestellt werden können.

"Wir werden mit der Ausschreibung beginnen", versicherte Martínez. Ein schneller Baubeginn soll auch dabei helfen, das noch gültige, sogenannte Wohnungsnotstandsdekret zu nutzen. Dieses ermöglicht, die Bebauungsdichte zu erhöhen oder den Verwendungszweck von Grundstücken zu ändern, um Wohnungen zu bauen.

Mit der Maßnahme will die Stadtverwaltung einen Schritt in Richtung einer entspannteren Wohnsituation in der Balearen-Hauptstadt machen. Ende April war bekannt geworden, dass auf den gesamten Balearen 15.740 Wohnungen benötigt werden, um die Nachfrage der Einwohner bis 2025 zu befriedigen.