Die Schwestern der Familie Montaner haben Pedro Montaner, den Erben des Herrenhauses Can Vivot, neunmal angezeigt, weil er zwischen 2022 und diesem Jahr angeblich ohne Genehmigung des Inselrats verschiedene Aktivitäten in dem Palast durchgeführt haben soll. Dazu gehörten Partys und Feste, Konzerte, Kunsthandwerksmärkte, Feste und kostenpflichtige Führungen. Die Beschwerdeführer behaupten, dass diese Veranstaltungen das einzigartige Gebäude "menschlich und ökologisch" belasten.

Der Palast befindet sich in der Straße Can Savellà in der Altstadt von Palma und ist einer der letzten seiner Art auf der Insel. Als der Besitzer starb, wurde sein Sohn Pedro Montaner zum Erben erklärt. Im Inneren des Palastes befinden sich einzigartige Stücke, authentische Schätze: von Fresken von José Dardanone oder einem Gemälde von Ribera bis hin zu Stoffen aus dem 17. Jahrhundert, einem Geschenk von König Philipp V., und ein ziseliertes Silberkesselchen aus dem frühen 17. Jahrhundert, das dem deutschen Goldschmied Georg Friedrichsen zugeschrieben wird und ein Hochzeitsgeschenk des ersten Grafen von Vivot war. Mit einer Fläche von 5700 Quadratmetern ist es das größte Herrenhaus in Palma. Es wurde zum kunsthistorischen Denkmal und zum Kulturgut erklärt.

Nach dem Tod des Grafen im Jahr 2005 begannen die Familienbeziehungen zu zerbrechen, und seither gab es eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten um das Erbe. Der Palast wird nun von Pedro verwaltet. Seine schwestern und Nachbarn beschweren sich seit 2022 bei der Stadtverwaltung über verschiedene Veranstaltungen, die in dem Herrenhaus stattfinden. "Und zwar mit lukrativem Ausgang", so die Klägerinnen in Erklärungen gegenüber "Ultima Hora". "So wurde beispielsweise im vergangenen Dezember ein Weihnachtsmarkt in Can Vivot abgehalten, der zuvor von den Veranstaltern im Hof der Misericòrdia, im Palacio de Congresos oder in der alten Feuerwache abgehalten worden war. Es handelte sich also um eine Veranstaltung, die von einer großen Anzahl von Menschen besucht wurde. Nun, sie wurde ohne Genehmigung abgehalten. Und wir haben es am 20. Dezember angeprangert. Dann wurde ein Maskenball im Palast angekündigt, der 80 Euro kostete und bei dem man die Schätze von Can Vivot besichtigen konnte", erklären sie.

Eine weitere Aktivität war eine Textilveranstaltung mit siebzig Kunsthandwerkern: "Der Eintritt war frei, sie dauerte vier oder fünf Tage und das Kuriose ist, dass sie von der Stadtverwaltung und dem Inselrat gesponsert wurde, obwohl sie keine Lizenz für Aktivitäten hatten", fügen sie hinzu. Nach einer Lawine von Beschwerden ordnete die Stadt am 12. Juni die sofortige Einstellung aller Aktivitäten in Can Vivot an.

Die Schwestern berichten auch, dass Montaner selbst den schlechten Zustand der Treppe des Palastes anprangerte, aber bei einigen Veranstaltungen standen die auftretenden Künstler auf der Struktur: "Sie wurde als Bühne benutzt". Schließlich kommen sie zu dem Schluss: "Die meisten Veranstaltungen wurden vor ihrer Durchführung angezeigt, und die Stadtverwaltung hat nichts unternommen, um sie zu verhindern. Auch ist uns nicht bekannt, dass gegen die Veranstaltung irgendwelche Sanktionen verhängt worden wären."