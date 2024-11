Im Herzen von Palma de Mallorca wird ein historisches Herrenhaus zum Verkauf angeboten – der Quadratmeter beläuft sich auf 25.000 Euro. Die bekannte "Villa Calatrava" liegt im gleichnamigen Viertel der Altstadt, direkt an der Hafenpromenade und unweit der Kathedrale. Ihre Geschichte geht zurück ins 19. Jahrhundert. Jetzt wird sie für 19,8 Millionen Euro verkauft und bietet Unmengen an Luxus und Komfort.

Der Palast erstreckt sich auf vier Etagen und bietet auf knapp 800 Quadratmetern folgende Annehmlichkeiten: vier Suiten, sechs Badezimmer, ein privater Kinosaal, eine Bibliothek, ein Spa mit Sauna und türkischem Bad, einer privaten Garage und eine Küche mit klimatisiertem Weinkeller. Von der 120 Quadratmeter großen Dachterrasse blickt man direkt auf den Hafen von Palma de Mallorca sowie auf das Wahrzeichen der Insel, die Kathedrale.

Angeboten wird die historische Luxus-Residenz von der Immobilienagentur John Taylor. In fünf Jahren ist das Altstadt-Gebäude aufwendig renoviert und saniert worden, "wobei der Schwerpunkt auf der Erhaltung und Restaurierung der historischen und architektonischen Elemente lag und alle Räume mit maximalem Komfort, Funktionalität und Luxus ausgestattet wurden", heißt es in dem Exposé.

Das Viertel Calatrava in der Altstadt von Palma de Mallorca gilt seit Jahrzehnten als bevorzugte Wohnlage. Viele Paläste und prächtige Herrenhäuser finden sich in den unscheinbaren und engen Gassen des Barrios. Auch ein anderes imposantes Gebäude in Palma wird aktuell zum Verkauf angeboten: der bekannte Stadtpalast Can Alomar an der Shoppingmeile Passeig Borne.