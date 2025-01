Ein Stadthaus mit bewegter Geschichte in Palma de Mallorca wird jetzt als Luxusimmobilie zum Verkauf angeboten. Es beherbergte einst eines der ältesten Handwerksgeschäfte Europas – eine traditionelle Korbflechterei – und ist von einem schwedischen Bauträger komplett saniert worden. Als luxuriöses Einfamilienhaus wird das Gebäude mit dem Namen "Ca La Seu" jetzt verkauft und für 9,2 Millionen Euro angeboten. Der Kaufpreis entspricht 13.181 Euro pro Quadratmeter.

Das modernisierte Stadthaus mit 698 Quadratmetern liegt im Herzen von Palma de Mallorca unweit der Plaça Major in einer ruhigen Seitenstraße. Es wird bereits seit 2023 saniert, die Bauarbeiten sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Schon jetzt ist die Luxusimmobilie bei mehreren Agenturen gelistet, wie eine Suche auf dem Portal www.idealista.com ergeben hat.

Das Stadthaus steht unweit der Plaça Major in Palma de Mallorca. Fotos: Ultima Hora

Beworben wird es als "außergewöhnliches Stadthaus" und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten: fünf Schlafzimmer, sieben Bäder, eine zentrale Musikanlage, Fußbodenheizung im gesamten Haus, eine private Dachterrasse und einen Jacuzzi. Darüber hinaus gibt es ein beheiztes Schwimmbad und Platz für zwei Autos in der hauseigenen Garage sowie eine zentrale Musikanlage.

Das traditionelle Stadthaus beherbergte fünf Jahrhunderte lang eine Korbflechterei, die seit dem Jahr 1510 familiengeführt gewesen war. Die Flechterei "Ca La Seu" wurde so genannt, weil sie früher Teppiche für die Kathedrale lieferte, um die Menschen vor der Kälte zu schützen. La Seu wird die Kathedrale von Palma de Mallorca auf Katalanisch genannt.

So soll das Gebäude nach seiner Sanierung aussehen.

Hinter der Modernisierung steckt der schwedische Bauträger Swiss Project Group. Das Unternehmen war auch schon für andere Projekte in der Altstadt von Palma de Mallorca verantwortlich, ebenso in Marivent, Calanova, Cala Llamp (Andratx), Bendinat und Cas Català (Calvià). Ein anderes Objekt aus deren Feder – ein historischer Altstadtpalast – in der Altstadt ist für knapp 20 Millionen zum Verkauf angeboten worden.