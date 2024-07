Nach der "New York Roll" sorgt ein weiteres ausländisches Wow-Gebäck für Furore in Palma de Mallorca. Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge wird jetzt "en gros" in vielen Konditoreien das in Kalifornien ersonnene und während des Herstellungsvorgangs in Schokolade getunkte sogenannte "Flat Croissant" (spanisch "cruasán") angeboten.

Das Gebäck war durch Beiträge im sozialen Netzwerk TikTok bekannt gemacht worden. Diese Posts gingen viral. Eine der Bäckereien ist die "Pastelería Ángel" in der Pascual-Ribot-Straße 45 und die "Cafetería Santagloria", die sogar mit "Flat Ensaimadas" nachgelegt hat. Vor allem junge Leute stürzen sich auf den hippen Kulinarik-Import. Ähnliche Nachrichten Neues Trendfood: Auf Mallorca fahren plötzlich alle auf Cannoli Siciliani ab Mehr ähnliche Nachrichten Die Konditorei jedoch, die die "New York Roll" weiterhin als "Palma Roll" erfolgreich verkauft, will das "Flat Croissant" nicht in ihr Sortiment aufnehmen. Paul Legrix, der Betreiber des bald 100 Jahre alten "Maison Legrix", sagte "Ultima Hora", dass das Erzeugnis "nichts Spezielles" an sich habe und bald wieder aus Palma verschwinden werde. Das "Flat Croissant" ist Recherchen der MM-Schwesterzeitung zufolge eher zufällig entstanden, und das in einer kalifornischen Konditorei namens "Alexander's Patisserie". Dort hätten sich wie von Geisterhand verschiedene Teigsorten vermischt, und herausgekommen sei etwas Neues. Der Betreiber der "Patisserie" habe gegenüber der US-Fachzeitschrft "Eater" angegeben, mit koreanischem Gebäck experimentiert zu haben.