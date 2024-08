Die trendige spanische Hamburger-Kette Vicio hat ihr erstes echtes Restaurant auf Mallorca eröffnet, und zwar an der Plaça Comtat de Rosselló – direkt hinter Palmas Olivar-Markthalle. Das Lokal befindet sich in den Räumlichkeiten, in denen sich bis vor einem Jahr das "Cor Barra i Taula" des mallorquinischen Spitzenkochs Santi Taura befunden hatte.

Vicio ist zwar schon seit einigen Jahren auf der Insel aktiv, verfügte bisher jedoch nur über einen sogenannten Pick-up-Point, wo Kunden Bestellungen abholen können und in dem Speisen für den Lieferdienst zubereitet werden. Dieser befindet sich in der Avenida Alemania in der Nähe der Plaça d'Espanya.

Das Gourmet-Burger-Startup wurde zu Beginn der Pandemie von dem 32-jährigen Katalanen Aleix Puig gegründet, der 2019 die spanische Koch-Show "Masterchef" gewann. Heute hat Vicio mehr als 300 Mitarbeiter, setzt pro Jahr 40 Millionen Euro um und verfügt neben den beiden Filialen in Palma über acht Lokale in Barcelona, neun in Madrid und jeweils eines in Valencia, Zaragoza, Alicante, Sevilla, Sabadell, Sant Cugat, Málaga und Terrasa.

Aleix Puig, Gründer des Hamburger-Startups Vicio. Foto: VICIO

Gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sagte Puig: "Das Lokal in Palma soll ein Ort zum Wohlfühlen sein. Wir stützen alles auf drei sehr wichtige Säulen: Ein hochwertiges Produkt, das charakteristische Image von Vicio mit den Farben Schwarz und Rot und natürlich die Gastfreundschaft im Service."