Beamte der Guardia Civil und die Feuerwehr von Mallorca sind am Samstagmittag zu einer Villa in der Küstengemeinde Costa de la Calma bei Calvià ausgerückt, nachdem sie einen Hinweis erhalten hatten, dass dort ein Mann damit drohte, das Haus, in dem er sich befand, in die Luft zu sprengen. Der Mann hatte die Polizei wissen lassen, dass er sich im Haus verbarrikadiert und im Inneren Benzin vergossen habe sowie auch mehrere Butangasbehälter bei sich habe.

Nach Angaben von Personen, die mit dem Fall betraut sind, ging der Notruf bei der Polizei gegen 12 Uhr aus einer Villa in der Avenida del Mar ein. Der Eigentümer eines der Häuser dort, ein 46-jähriger Spanier, habe damit gedroht, das Haus anzuzünden. Die Polizei ist mit Krisenberatern vor Ort. Die Psychologen sollen den Mann davon überzeugen, seine Drohungen nicht wahrzumachen. Über die Hintergründe des Vorfalls wurde zunächst nichts mitgeteilt. Costa de la Calma ist ein gutbürgerliches Wohnviertel mit Einfamilienhäusern und Wohngebäuden mit Gärten. Die Siedlung ist auch bei ausländischen Residenten und Zweithaus-Besitzern gefragt. Selbstmordgedanken? Wenn Sie Selbstmordgedanken haben, Hilfe benötigen oder depressiv sind, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet unter www.notfallseelsorge.de oder über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222. In akuten Fällen wählen Sie bitte 112. Auf Mallorca und den Nachbarinseln gibt es das "Teléfono de la Esperanza", das unter +34 971 46 11 12 erreichbar ist. Die Stellen sind rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr besetzt.