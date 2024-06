Schlimme Prügelei am Ballermann! An der Playa de Palma auf Mallorca ist ein deutscher Tourist so übel zugerichtet worden, dass seine Wunde im Gesicht mit sechs Stichen genäht werden musste. Der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Senegalese, wurde Medienberichten zufolge festgenommen.

Die Tat wurde demnach am 20. Juni gegen 23 Uhr in der Bamboleo-Bar, einem beliebten Treffpunkt – auch von Exzesstouristen – in der Schinkenstraße, verübt. Der Mann soll den 20-Jährigen Bundesbürger ohne Grund mit einem Faustschlag niedergestreckt haben. Eine Zeuge machte in der Gegend patrouillierende Beamte der spanischen Nationalpolizei auf den Vorfall aufmerksam. Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen in der Gegend wohlbekannten Gewohnheitstäter handeln. Er hatte den Berichten zufolge mehrfach gewalttätige Raubüberfälle und andere Delikte verübt. Sein Opfer wurde an der linken Wange schwer verletzt. Der Täter floh zunächst, konnte aber dank der Mithilfe von Zeugen recht schnell ausfindig gemacht werde. Gegen den festgenommenen Senegalesen lag ein Haftbefehl wegen einem Drogenvergehen vor. Die Playa de Palma gilt während der Hochsaison als traditionell gefährliches Pflaster. Kriminelle aller Art tummeln sich dort zusammen mit meist aus Deutschland stammenden Exzesstouristen. Vorsicht ist dort geboten vor gewalttätigen Prostituierten, Hütchenspielern und Taschendieben. Viele Kriminelle fliegen extra aus dem Ausland ein, um hier ihre Taten zu begehen.