Im Meer vor dem Hafen Portitxol in Palma de Mallorca hat sich der Fahrer eines Jetskis bei einem Unfall schwer verletzt. Zu dem Crash kam es laut einem Bericht am Dienstagvormittag. Der 36-Jährige verlor offenbar die Kontrolle über das schnelle Fahrzeug, stürzte ins Wasser und verletzte sich dabei schwer an den Rippen. Der Mann musste ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht werden.

Jetski-Fahrer sorgen auf Mallorca durch ihr mitunter rücksichtsloses Verhalten immer mal wieder für Kopfschütteln unter Badegästen. Sie dürfen sich mit ihren Fahrzeugen nicht zu sehr den Stränden nähern, tun dies aber manchmal trotzdem. Nicht nur die Fahrweise und die Kraftmeierei, auch die Lautstärke der Gefährte geht vielen auf die Nerven. Ähnliche Nachrichten Illegaler Jetski-Verleih in Naturpark am Traumstrand von Muro aufgeflogen Portitxol ist ein Luxus-Meeresviertel von Palma de Mallorca mit einem sehr idyllischen Hafen. Es finden sich dort schöne Restaurants und Bars und ein kleiner Strand. Wer an der Uferpromenade weiter geht, kann auch im "Barrio" El Molinar und weiter draußen in Ciutat Jardí im Meer baden. Derzeit ist das Meer vor beliebten Stränden voller Schwimmer. Wenn diese Wasserfahrzeugen ins Gehege kommen, können Unfälle passieren. Es geschah in der Vergangenheit immer mal wieder, dass Badende etwa in Schiffsschrauben gerieten und sich dabei schwer verletzten.