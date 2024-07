Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca einen Mann mit 87 Kilo Haschisch und 300 Gramm Kokain festgenommen. Davor hatte der 49-jährige Marokkaner sein Auto auf einem Polizei-Parkplatz geparkt. Polizeibeamte wurden auf den starken Drogengeruch seines Fahrzeugs aufmerksam. Das Haschisch befand sich in zwei Stofftaschen und einem Lagerraum des Festgenommenen und das Kokain in dessen Auto.

Das Provinzhauptquartier teilte mit, dass der Vorfall sich am zurückliegenden Freitagmorgen ereignete. Ein nicht im Dienst befindlicher Beamte der Nationalpolizei verließ mit seinem Auto eine von deren Polizeistationen, um zwei andere Polizisten abzuholen, die diese besuchen wollten. Auf dem Rückweg fuhr der Polizist in die Garage der Wache, wo ein anderes Auto auf seinem Parkplatz stand. Die drei Beamten bemerkten plötzlich einen sehr starken Drogen von Drogen von diesem Fahrzeug ausströmen. Momente später erschien der Marokkaner mit zwei Stofftaschen voller Haschisch.

Die Polizeibeamten nahmen den Mann sofort fest und alarmierten die Beamten der Gruppe 1 des Rauschgiftdezernats und eine Streife des Bürgerschutzes. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie drei Päckchen Kokain im Handschuhfach und eines im Kofferraum. Darüber hinaus hatte der Festgenommene einen Lagerraum gemietet, in dem Kartons mit weiterem Haschisch standen. Diese wurden gemeinsam mit den Schlüsseln zum Auto und dem Lagerraum des Mannes beschlagnahmt.

Der 49-Jährige wohnt nicht in Palma. Am Samstagnachmittag wurde er dem Gericht vorgeführt und der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Der Fall erinnert an ein Ereignis Anfang Mai, als die Lokalpolizei in Arenal einen 37-jährigen Afrikaner auf einem E-Scooter festnahm. Der Mann hatte Mengen von Kokain, Ecstasy (der Marke "Louis Vuitton") sowie Marihuana bei sich. Die Drogen befanden sich in Taschen, die an dem Lenker des Fortbewegungsmittels hingen.