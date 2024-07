Beamte der "Guardia Civil de Tráfico" haben am Mittwoch auf der Schnellstraße von Manacor nach Palma einen Busfahrer gestoppt, der stark alkoholisiert war. Der Mann brachte laut einer Pressemitteilung 23 Passagiere zum Flughafen. Er beging auch noch ein zweites Delikt: Er telefonierte mit seinem Handy während der Fahrt, was in Spanien streng verboten ist.

Die Beamten verhinderten, dass der Chauffeur weiterfahren konnte. Die Passagiere mussten warten, bis ein Ersatzfahrer vom Busunternehmen eintraf. Die "Guardia Civil de Tráfico" kümmert sich in Spanien neben der Lokalpolizei einzelner Orte um die Kontrolle des Verkehrs. Nicht selten positionieren sich Beamte in Kreisverkehren der Schnellstraße Manacor-Palma und filtern gezielt Fahrzeuge zur Kontrolle heraus. Im Augenblick sind auf Mallorca fast permanent Busse unterwegs, die Pauschaltouristen entweder vom Flughafen zu ihren Hotels bringen oder diese vor ihren Herbergen abholen. Zahlreiche Unternehmen sind in diesem Gewerbe aktiv. Auch öffentliche Busse bewegen sich zwischen Urlauberorten und dem Airport. Diese werden Aerotib genannt. Der gestoppte Touristenbus kam vermutlich aus Ferienorten an der Ost- beziehungsweise Nordostküste der Insel. Wer etwa von Cala Millor oder Cala Rajada zum Flughafen möchte, muss die Schnellstraße Ma-15 benutzen. Diese gilt offiziell nicht als Autobahn, weil zahlreiche Kreisverkehre den Verkehrsfluss bremsen.