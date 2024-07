Die Guardia Civil hat fünf Hausbesetzer verhaftet, die zuvor den Inhaber einer Anti-Okupa-Dienstleistungsfirma in Cala Rajada im Osten Mallorcas entführt und sodann mit Schrotflinten bedroht hatten. Die Festgenommenen, vier Männer und eine Frau, im Alter zwischen 20 und 40 Jahren sind miteinander verwandt und gehören derselben Familie an. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” aus Justizkreisen erfahren hat, ereigneten sich die Vorfälle am Donnerstagmorgen.

Der Inhaber dieser Firma, die Service-Leistungen wie Mediationen zwischen Okupas und Immobilienbesitzern anbietet, hatte sich am Tag zuvor gegen 17 Uhr in einem Haus in Strandnähe aufgehalten. Seine Mission an diesem Mittwoch bestand darin, mit der besagten Familie zu verhandeln, die das Haus besetzt hatte. In dem Moment überrumpelten ihn die Hausbesetzer, zuckten ihre Schrotflinten und sperrten ihn daraufhin in dem Haus ein. Nachbarn und Anwohner hörten lediglich laute Schreie, die aus dem Inneren des Hauses drangen, und alarmierten die Polizei. Daraufhin eilte eine Patrouille der spanischen Nationalpolizei an den Tatort, um dem Opfer zu helfen, das zu dem Zeitpunkt bereits im Begriff war, aus dem Haus zu flüchten. Der Inhaber der Anti-Okupa-Firma erstattete Anzeige wegen illegaler Festnahme und der Androhung von Mord gegen die kriminelle Bande. Die Beamten, die sich daraufhin zu dem besetzten Haus begaben, führten eine Inspektion durch und fanden neben den Schusswaffen auch verschiedene Arten von Drogen.