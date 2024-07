Die Glocken der Pfarrkirche von S’Alqueria Blanca in Santanyí, Na Josepa und na Concepció, läuten nach einem viermonatigen Restaurierungsprozess wieder. Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Restaurierung der tragenden Holzelemente und eine gründliche Reinigung der zwei Glocken. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, wurde die 14.000 Euro teure Restaurierung zu großen Teilen von der im Osten Mallorcas gelegenen Gemeinde finanziert. Die offizielle Einweihung der Glocken soll während der Festlichkeiten zu Sant Roc im August stattfinden.

Die restaurierten Glocken der Pfarrkirche S’Alqueria Blanca haben eine relativ lange Geschichte. Sie stammen aus den Jahren 1856 und 1857 und sind ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes von S’Alqueria Blanca. Die Kirche selbst wurde 1805 als kleines Oratorium erbaut und hat eine besondere Bedeutung für die Gemeinde.

Die Gemeindemitglieder haben die Restaurierung von Beginn an aktiv unterstützt. Nahezu alle Kosten, so die Zeitung, seien über Spenden gedeckt worden. Der Leiter der Gemeinde, Tomeu Villalonga, äußerte sich "stolz über das Engagement" der Gemeindemitglieder und dankte allen, die zur erfolgreichen Restaurierung beigetragen haben.

Durchgeführt wurden die Restaurationsarbeiten der Glocken in einer Spezialwerkstatt in Valencia. "Über die Jahre hatte sich viel Schmutz an den Glocken angesammelt", sagte Villalonga. Gleichzeit wurden vor Ort die originalen Holzbalken und die Aufhängungen der aus Eisen gefertigten Glocken instandgesetzt.

Mithilfe eines Krans kehrten die Glocken am Dienstag an ihre angestammten Plätze zurück. Kurz darauf, so die Zeitung, versetzte ihr erneutes Schlagen die Anwesenden in Verzückung. Standesgemäß eingeweiht werden sie zu den Sant Roc-Feierlickeiten im kommenden Monat.