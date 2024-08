Die Bewohner des Viertels Plaza de Toros in Palma de Mallorca haben sich bei der Stadtverwaltung über ihre niedrige Lebensqualität beschwert. Diese sei durch Missstände wie Lärm, Schmutz, Überbevölkerung und unzureichende Grünflächen im Viertel bedingt. Die Stadtverwaltung hat daraufhin den Bau zusätzlicher Parkplätze angekündigt, um zumindest die Parksituation für die Anwohner zu verbessern.

"Die Stadt glaubt, durch diese Maßnahme mehr Platz schaffen zu können", erklärt Elena Herrera, die Vorsitzende einer Nachbarschaftsvereinigung. "Aber hier stellen nur so viele Menschen ihre Autos ab, weil es bisher keine Parkgebühren gibt. Plaza de Toros ist das Viertel mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Für uns bleibt da kaum noch Platz", fügt sie hinzu. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung im Barrio stetig. Waren früher die Häuser nur maximal zweistöckig, haben sie heute oftmals bis zu zehn Etagen.

Der Platzmangel ist auch in den viel zu engen Straßen spürbar, die für das hohe Verkehrsaufkommen nicht ausgelegt sind. Der Lärm durch Autos und die zahlreichen Touristen, die durch illegale Ferienvermietungen mit ihren Rollkoffern unterwegs sind, trage weiter zur Verschlechterung der Lebensqualität bei, so die Anwohner.

Doch das ist nicht alles. Auch Veranstaltungen in der Stierkampfarena sorgen für Lärm. "Konzerte und andere Shows beginnen oft erst spät am Abend. Die Besucher bleiben bis tief in die Nacht und rauben uns den Schlaf", berichtet ein Anwohner aus derselben Straße.

Der Gestank in dem Viertel ist nicht nur auf die Abgase der vielen Autos zurückzuführen. Durch den Mangel an Grünflächen sind Hunde gezwungen, ihre Notdurft auf den Gehwegen zu verrichten, was zu einem unangenehmen Geruch nach Hundeurin führt. Laut den Anwohnern könnten mehr Grünflächen eine Verbesserung und eine Art Pufferzone schaffen. Die Nachbarschaftsvereinigung ist sich einig, dass so die Lebensqualität nicht weiter sinken kann.

Das Viertel Plaza de Toros hat etwa 16.000 Einwohner und ist das zweitgrößte Barrio im nördlichen Bezirk von Palma. Der Name "Plaza de Toros" verweist auf die Stierkampfarena, die seit 1929 dort ansässig ist.