Ein weibliches, königliches Quartett ist an diesem Dienstag auf Shoppingtour in Mallorcas Inselmetropole Palma gegangen. Wie die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ zu berichten wusste, trotzten Königin Letizia, Alt-Königin Sofía, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía den hohen Temperaturen und statteten der Innenstadt um die Plaza Mayor einen Besuch ab. Nur einer fehlte in der Runde: König Felipe, der sich gegenwärtig als Zaungast bei den Olympischen Spielen in Paris aufhält.

Bei Passanten, sowohl einheimischen als auch ausländischen, weckte das Erscheinen der königlichen Familie zumeist großes Interesse. Gelegentlich, so die Zeitung, habe das Quartett Rücksicht auf die Fotowünsche der Menschen genommen und für den einen oder anderen Schnappschuss posiert.

Königin Leitzins Einkaufstour konzentrierte sich auf gesamtheitliche und gesunde Ernährung. Erste Anlaufstelle in Palma ist hierfür das von Pilar Aguiló geführte Nahrungsmittelgeschäft in der Carrer del Velazquez, in unmittelbarer Nähe des Mercat d’Olivar.

Der emeritierten Königin Sofía, die nach zahllosen Sommeraufenthalten auf Mallorca Palmas Innenstadt wie ihre Rocktasche kennt, fiel beim dem Rundgang die Rolle der Stadtführerin zu. Ihren zwei Enkelinnen habe sie die historischen Seiten der Inselhauptstadt näher gebracht – oder zumindest versucht, so das Lokalblatt.

Die familia real besucht traditionell jeden Sommer eine emblematische Gegend Mallorcas. In diesem Jahr fiel die Wahl auf das Zentrum von Palma. Im vergangenen hingegen, erinnerte „Ultima Hora“, zog es den königlichen Tross, samt Familienoberhaupt Felipe, gemeinsam zu den Alfabia-Gärten in Bunyola.

Die Mitglieder des spanischen Königshauses verstecken sich auch sonst keineswegs auf Mallorca. So war das Quartett am Dienstag bereits gemeinsam in einem blauen Seat Ateca, mit Prinzessin Leonor am Steuer, gesehen worden. Und am zurückliegenden Sonntag speisten die vier in Begleitung von Freunden im Restaurant Mia in Palmas Strandviertel Portixol.

Die Anwesenheit der königlichen Familie auf Mallorca stellt jedes Jahr ein gesellschaftliches Ereignis dar, das sowohl von Einheimischen als auch von Touristen mit Begeisterung verfolgt wird. Dem Königshaus liegt sicherlich auch daran, durch die Teilhabe am öffentlichen Leben die Verbindung der spanischen Monarchie zur Bevölkerung zu unterstreichen.